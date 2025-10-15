Por qué no juramentan a Adelita Grijalva en el Congreso y qué tiene que ver con el caso Epstein

Video Aumenta la presión por la juramentación de Adelita Grijalva en el Congreso: ¿Qué dice ella?

Los demócratas están aumentando la presión sobre el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para que jure a la representante electa Adelita Grijalva, demócrata de Arizona que ganó una elección especial el mes pasado para suceder a su difunto padre.

El retraso ha atraído cada vez más atención esta semana, con Johnson cuestionado por legisladores, periodistas e incluso espectadores de C-SPAN sobre por qué Grijalva no ha sido juramentada. Johnson ha dicho repetidamente que prestará juramento cuando la Cámara regrese a sesión. Culpa al cierre del gobierno por el retraso.

El martes, la secretaria de estado de Arizona certificó la elección de la representante electa Adelita Grijalva, demócrata que ganó unas elecciones especiales hace 22 días en su estado. Sin embargo, Johnson, sigue negándose a otorgarle un escaño mientras mantiene la Cámara Baja cerrada durante el cierre del gobierno.

Este miércoles, un grupo de legisladores de Arizona se reunió frente al Capitolio de Washington y acusó a Johnson de proteger a pedófilos, obstruir la voluntad de los votantes y tomar una acción política sin precedentes al negarse a cumplir con el simple deber ministerial de juramentar a un miembro electo del Congreso.

"Esta demora no es de procedimiento, es intencional. Está haciendo todo lo posible para proteger a esta administración de la rendición de cuentas. Eso no es liderazgo, es obstrucción", dijo Grijalva durante el evento

Ella se dispone, una vez en el cargo, a dar la firma final necesaria para forzar una votación en el pleno sobre si se debe exigir a la administración Trump que publique los archivos de Jeffrey Epstein.

¿Quién es Adelita Grijalva?

Es la hija del representante Raúl Grijalva, un progresista acérrimo que falleció en marzo. Sirvió más de dos décadas en la Cámara, llegando a ser presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, donde ayudó a definir las políticas ambientales del país.

Adelita Grijalva ha participado activamente en la política local, primero en la junta escolar y posteriormente en la Junta de Supervisores del Condado de Pima, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar dicha presidencia.

El 23 de septiembre ganó fácilmente una elección especial para completar el mandato restante de su padre. Representará a un distrito mayoritariamente hispano donde los demócratas disfrutan de una ventaja de casi 2 a 1 en el registro de votantes sobre los republicanos.

Cómo ve Grijalva el retraso

Grijalva fue amable con sus futuros colegas demócratas cuando la recibieron en el Capitolio de los Estados Unidos el mes pasado, incluso cuando ella y su futuro personal eran considerados oficialmente visitantes del edificio.

"Creo que es fantástico poder estar en una sala con quienes serán mis colegas, pero luego te das cuenta rápidamente de que aún no formas parte del club", dijo Grijalva el jueves en una entrevista con The Associated Press. "Si tuviera mucho dinero para apostar, apostaría a que si fuera una representante republicana esperando entre bastidores, ya habría jurado mi cargo".

Dijo que le preocupa el precedente que está sentando el retraso en su juramentación.

"La piedra angular de nuestra democracia son unas elecciones libres, justas y sin obstáculos", afirmó. "Y si el presidente Johnson cree esto, como yo, entonces dejará de manipular nuestro proceso democrático y me tomará juramento".

¿Por qué la Cámara de Representantes no sesiona?

Los miembros de la Cámara de Representantes han regresado en su mayoría a sus distritos de origen desde el 19 de septiembre. Fue entonces cuando los republicanos aprobaron una resolución para continuar financiando al gobierno hasta el 21 de noviembre. La decisión de Johnson de enviar a los legisladores a casa tenía como objetivo presionar al Senado para que aprobara esa medida de financiación, una táctica que hasta ahora no ha funcionado.

Johnson aún no ha programado ninguna votación en el pleno desde entonces, aunque la Cámara se ha reunido ocasionalmente en sesiones pro forma, que generalmente son sesiones breves de apenas unos minutos durante las cuales no se realizan votaciones.

"Le tomaremos juramento cuando todos regresen", dijo Johnson a los periodistas esta semana.

Los legisladores que ganan elecciones especiales generalmente prestan juramento en los días en que se realizan actividades legislativas, y son recibidos con un cálido aplauso de los miembros de ambos partidos. Pronuncian un breve discurso mientras familiares y amigos observan desde las tribunas. Sin embargo, existe un precedente para hacerlo de otra manera. El 2 de abril, Johnson juramentó a los representantes republicanos Jimmy Patronis y Randy Fine, ambos de Florida, menos de 24 horas después de ganar sus elecciones especiales, durante una sesión pro forma.

Johnson afirma que las circunstancias fueron únicas porque la Cámara de Representantes había cesado inesperadamente su sesión ese día. Patronis y Fine ya habían organizado que sus familiares, amigos y simpatizantes estuvieran en Washington.

"Como cortesía hacia ellos y sus familias, procedimos a tomarles juramento en una cámara vacía. No fue nada divertido. No tuvieron la misma pompa y solemnidad que todos los demás", dijo Johnson el jueves en C-SPAN cuando alguien le preguntó por Grijalva. "Le tomaremos juramento en cuanto regrese".

¿Cómo están respondiendo los demócratas?

Los demócratas tienen poca influencia para obligar a Johnson a que asuma a Grijalva mientras la Cámara esté en receso. Pero mantienen la presión. En una escena inusual el miércoles, los dos senadores demócratas de Arizona, Mark Kelly y Rubén Gallego, confrontaron a Johnson afuera de su oficina sobre la situación de Grijalva.

"Sigues inventando excusas", le dijo Gallego a Johnson, quien calificó la escena de maniobra publicitaria.

Los demócratas también han intervenido durante las sesiones pro forma para intentar que Grijalva preste juramento. El presidente los ha ignorado en todas las ocasiones.

"La representante electa Adelita Grijalva debería prestar juramento ahora. Debería haber sucedido esta semana, debería haber sucedido la semana pasada. Tiene que suceder la próxima semana", declaró el jueves a la prensa el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.

¿Qué tiene que ver su juramento con los archivos de Epstein?

El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, desafiando al liderazgo republicano, ha estado reuniendo firmas para una petición con el fin de impulsar una votación sobre una legislación que obligaría a la divulgación de los archivos federales sobre Jeffrey Epstein. Y está a solo un nombre de lograrlo.

Grijalva ha dicho que firmará la petición una vez que asuma el cargo, lo que le proporcionará a Massie las 218 firmas necesarias para impulsar la votación. Los demócratas afirman que Johnson está retrasando la juramentación de Grijalva, así como el regreso de la Cámara a Washington, porque quiere aplazar cualquier votación sobre Epstein.

Johnson rechazó esa acusación durante su aparición en C-SPAN. "Esto no tiene nada que ver con Epstein".

Grijalva dijo que intenta no ser una "conspiranoica" y que inicialmente discrepó con sus partidarios y aliados, quienes le advirtieron que no ocuparía un escaño en el Congreso debido al proyecto de ley sobre Epstein.

"Pensé: 'Ni hablar, me va a juramentar. Todo irá bien, (pero) aquí estamos dos semanas después", dijo la futura legisladora.