Republicano Matt Van Epps gana elecciones especiales en Tennessee, aunque por un reducido margen en un distrito fiel a Trump

Video Reunión Trump y Mamdani, ¿por qué el cambio de tono del presidente con el alcalde electo de NYC?

Matt Van Epps mantuvo en manos republicanas el escaño del Distrito 7 de Tennessee en la Cámara de Representantes, según proyecta AP.

Se trata de un puesto tradicionalmente conservador que controlaban desde hace más de 40 años y donde en 2024 ganó cómodamente Donald Trump, pero por el que Van Epps tuvo que enfrentarse en una reñida campaña contra la demócrata Aftyn Behn.

De hecho, el triunfo de Van Epps, por cerca del 52% de los votos contra el 46% de Behn, es interpretado como un retroceso para los republicanos, quienes habían superado el 38% de los votos del distrito desde 1983.

La elección especial para el escaño del Séptimo Distrito de Tennessee fue convocada después de que el representante republicano Mark Green se retirara a principios de este año, luego de haber logrado ganar cómodamente tres comicios desde 2020. En 2024 sacó casi el 60 % de los votos.

El suyo fue uno de los tres escaños alterados en la redistribución de distritos de 2022 que intentó reducir el peso de Nashville, la ciudad más grande del estado y un bastión demócrata.

Una campaña inusualmente disputada

Las encuestas de la última semana de campaña mostraban a Behn y Van Epps técnicamente empatados, mientras algunos sondeos dieron una ligera ventaja para Behn.

Los demócratas buscaban, no solo de reducir en un escaño la ya escuálida mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y complicarles un poco más el trabajo parlamentario a los del GOP, sino de mandar una señal de recuperación del partido para proyectar la idea de que en las elecciones de mitad de período del próximo año tienen más oportunidades que las que han identificado hasta ahora.

Por semanas, estos comicios en Tennessee pasaron desapercibidos, pero el impulso que ganaron los demócratas tras las elecciones del 4 de noviembre (revirtiendo con creces las ganancias que lograron los republicanos y Trump en 2024) los puso en la primera línea de la política.