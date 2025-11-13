Las barreras del gobierno de Trump que aún enfrentan los archivos de Epstein para ver finalmente la luz

El escándalo de Jeffrey Epstein volvió a salpicar a Donald Trump con la publicación este miércoles de miles de documentos en el Congreso. Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicos 20,000 documentos tras los explosivos correos que habían hecho públicos los demócratas de esa comisión y en los que el fallecido delincuente sexual afirma que el ahora presidente "sabía de las chicas", en aparente alusión a las víctimas de su red de tráfico de menores de edad, y que había pasado tiempo con una de ellas.

Aunque la Casa Blanca respondió que los mails forman parte de una "narrativa falsa" para "difamar" al presidente, las perspectivas de que el asunto decaiga son más bien bajas tras la juramentación este miércoles de la demócrata Adelita Grijalva como miembro de la Cámara de Representantes tras una larga espera de siete semanas, el tiempo transcurrido desde que ganó una elección especial en Arizona para ocupar el escaño que había dejado vacante el fallecimiento de su padre.

PUBLICIDAD

Tan pronto como se convirtió en congresista, Grijalva cumplió una de sus promesas: firmar la moción para forzar una votación sobre la publicación de todos los archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein. Con ella, se alcanzaron las 218 firmas necesarias para que la petición de descarga saliera adelante.

Tanto ella como otras demócratas habían denunciado que la demora en su juramentación no tenía otro objetivo que impedir que firmara esta petición y retrasar cualquier votación en torno a la publicación de los archivos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, se había negado a confirmar a Grijalva mientras siguiera vigente el cierre del gobierno federal. El republicano acabó tomándole juramento este miércoles, antes de que la Cámara votara y acabara aprobando el proyecto para reabrir el Ejecutivo.

En medio de los reportes de que la reunión en la Casa Blanca de funcionarios del Departamento de Justicia con la representante de Colorado Lauren Boebert buscaba convencerla para que retirara su apoyo a la moción, lo cierto es que la firma de Grijalva sirvió para su aprobación. Johnson sorprendió afirmando el miércoles que llevará a votación el asunto la próxima semana, bastante antes de lo que se esperaba.

Sin embargo, esa es solo la primera de las varias barreras que republicanos y el propio Trump podrían poner para evitar que los archivos sean finalmente publicados.

El proyecto para publicar los archivos Epstein será votado en la Cámara de Representantes

La petición de descarga es un mecanismo que permite que una ley eluda el proceso tradicional de pasar por un comité antes de ser presentada al pleno de la Cámara de Representantes para su votación.

PUBLICIDAD

Ahora que Grijalva completó las firmas necesarias, la petición se incluirá en el orden del día. Después, alguno de los legisladores firmantes podrá notificar su intención de someterla a votación, y el presidente de la Cámara deberá programarla en el pleno dentro de los dos días hábiles siguientes.

Dado que los congresistas volverán a estar en receso durante parte de este mes debido a Acción de Gracias, varios medios habían reportado que la fecha más temprana para realizar la votación sobre el proyecto de ley podría ser a inicios de diciembre. Sin embargo, el presidente de la Cámara sorprendió este miércoles al anunciar sus planes para hacerlo tan pronto como la próxima semana.

"Lo someteremos a votación cuando regresemos la próxima semana", declaró Johnson. "Mientras tanto, les recuerdo que el Comité de Supervisión [de la Cámara] ha estado trabajando sin descanso" en su propia investigación, añadió.

Los demócratas se muestran optimistas de que el proyecto contará con el apoyo mayoritario de la Cámara.

Ro Khanna, representante demócrata y uno de los impulsores de este proyecto junto con el republicano Thomas Massie, declaró este miércoles que confía en que entre 40 y 50 republicanos se unan a su partido en la votación.

El también demócrata Robert Garcia afirmó haber hablado con numerosos republicanos que planean votar “Sí”.

El Senado y el propio Trump aún deberían aprobar la iniciativa

Recibir la luz verde de la Cámara de Representantes, sin embargo, no sería una garantía para que se divulguen la totalidad de los archivos de Epstein, dado que el proyecto de ley aún debería pasar por otros trámites en los que los republicanos tienen el control.

PUBLICIDAD

El primero sería lograr su aprobación también en el Senado. El líder de la mayoría, el republicano John Thune, ya mostró en repetidas ocasiones su desinterés por esta petición.

“Desconozco el contenido de su proyecto de ley, pero creo que el Departamento de Justicia ya ha divulgado gran parte de la información, y los he instado a ser lo más transparente posible”, declaró en septiembre. “Ya se han publicado miles de páginas”.

Cuando en CNN fue preguntado sobre si el Senado debería votar este proyecto de ley, el líder republicano respondió que no estaba seguro de qué se lograría con eso.

Sin embargo, la votación previa en la Cámara dejaría clara la postura de los legisladores sobre esta cuestión, y podría presionar a los republicanos a posicionarse entre apoyar la postura oficial dictada por Trump o respaldar la publicación de los archivos, como la mayoría reclamó antes de regresar al gobierno.

"Si conseguimos una votación tan contundente, eso presionará al Senado y exigirá la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia", pronosticó el representante demócrata Khanna.

Finalmente, incluso en el caso de que el Senado lo aprobara, quedaría otra prueba de fuego para que el proyecto fuera confirmado: el propio Trump, quien lo ha criticado duramente, debería elegir entre promulgar o vetar la iniciativa.

Mira también: