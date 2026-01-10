Congreso de EE.UU El impacto por la muerte de Renee Good sacude al Congreso: legisladores debaten posibles consecuencias para ICE (y para Noem) Legisladores exigen medidas que van desde una investigación exhaustiva sobre la muerte de Renee Nicole Good y cambios en las políticas de las redadas policiales, hasta el recorte de fondos a las operaciones de ICE y la apertura de un proceso de destitución contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en lo que rápidamente se perfila como un punto de inflexión político.

Video Nuevo video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

La muerte a tiros de una mujer en Minnesota a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está sacudiendo el Capitolio, donde los demócratas —y algunos republicanos— prometen una respuesta contundente, mientras las agresivas operaciones de deportación del presidente Donald Trump provocan protestas en todo el país.

Los legisladores exigen una batería de medidas que van desde una investigación exhaustiva sobre la muerte de Renee Nicole Good y cambios en las políticas de las redadas policiales, hasta el recorte de fondos a las operaciones de ICE y la apertura de un proceso de destitución contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en lo que rápidamente se perfila como un punto de inflexión político.

PUBLICIDAD

“Lo ocurrido en Minnesota es una vergüenza total y absoluta”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, a medida que salían a la luz nuevos detalles. “En los próximos días tendremos conversaciones sobre una respuesta fuerte, firme y adecuada por parte de los demócratas de la Cámara”.

Sin embargo, tras la muerte de Good, que conducía un SUV después de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando fue abatida por un agente de ICE, existe muy poco consenso entre los partidos.

Su muerte generó de inmediato relatos enfrentados. Trump y Noem aseguraron que el agente actuó en defensa propia, mientras funcionarios demócratas acusaron a la Administración de mentir e instaron al público a ver los videos virales del tiroteo.

El vicepresidente JD Vance responsabilizó a Good, calificando lo ocurrido como “una tragedia provocada por ella misma”, y afirmó que el agente de ICE podría haber estado “sensible” tras haber resultado herido en un altercado no relacionado el año pasado.

Pero la muerte de Good —al menos la quinta conocida desde que la Administración lanzó su campaña de deportaciones masivas— podría alterar el tablero político.



“Los videos que he visto ayer desde Minneapolis son profundamente perturbadores”, afirmó en un comunicado la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska.

“Mientras lamentamos esta pérdida de vidas, necesitamos una investigación exhaustiva y objetiva sobre cómo y por qué ocurrió”, dijo, al tiempo que reclamó cambios de política para evitar que una situación “devastadora” vuelva a repetirse.

PUBLICIDAD

En general, los republicanos expresaron cierta preocupación por el tiroteo, pero respaldaron la política de la Administración, defendieron la actuación del agente y en gran medida responsabilizaron a Good del enfrentamiento.

“Nadie quiere ver a personas baleadas”, dijo el congresista Rich McCormick, republicano de Georgia.

“Hagamos lo correcto y seamos razonables. Y lo razonable no es obstruir a agentes de ICE y luego acelerar mientras están delante de tu coche”, añadió. “Ella cometió un error. Estoy seguro de que no pretendía que ocurriera esto, ni tampoco él”.

La financiación de Seguridad Nacional, en el centro del debate

El impulso en el Congreso para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas sobre las operaciones migratorias coincide con las negociaciones del proceso anual de asignaciones presupuestarias para financiar agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de evitar otro cierre del Gobierno federal cuando los fondos expiren a finales de enero.

Mientras estallan manifestaciones contra ICE en varias ciudades tras la muerte de Good, los demócratas prometen utilizar todas las herramientas legislativas disponibles para presionar a la Administración y forzar cambios en la conducta de los agentes.

“Llevamos un año entero advirtiendo sobre esto”, dijo el congresista Maxwell Frost, demócrata de Florida. “El agente de ICE debe rendir cuentas”, afirmó Frost, “pero no solo él, sino ICE en su conjunto, el presidente y toda esta Administración”.

PUBLICIDAD

Para los demócratas en el Congreso, la muerte de Good evidencia la necesidad de actuar con firmeza para frenar las tácticas del Gobierno.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, principal demócrata del subcomité encargado de la financiación de Seguridad Nacional, planea presentar una ley para poner freno a la agencia, imponiendo límites a la autoridad de los agentes federales, como obligar a la Patrulla Fronteriza a ceñirse a la frontera y prohibir que los agentes del DHS actúen encapuchados.

Propuesta de impeachment a Noem

Varios se sumaron a los llamados para destituir a Noem, cuestionada por ambos partidos por la falta de transparencia de su departamento, aunque esa vía es poco probable con los republicanos controlando el Congreso.

Otros demócratas apuestan por limitar la financiación de su departamento, cuyo presupuesto se incrementó de forma sustancial con la amplia ley fiscal y de gasto aprobada por los republicanos el verano pasado.

“Cada vez más demócratas dicen hoy lo que algunos venimos diciendo desde abril y mayo: Kristi Noem es peligrosa. No debería estar en el cargo y debe ser destituida”, afirmó la congresista Delia Ramirez, demócrata por Illinois, cuyo distrito incluye zonas de Chicago donde una operación reforzada de ICE el año pasado terminó con dos muertos.

División en el Congreso por el tema migratorio

El debate migratorio lleva años dividiendo al Congreso. Los demócratas se fragmentan entre posturas más liberales y otras más restrictivas, mientras los republicanos han abrazado la línea dura de Trump para retratar a los demócratas como radicales.

PUBLICIDAD

La Administración republicana lanzó la operación en Minnesota tras una investigación a la organización sin fines de lucro Feeding Our Future, señalada por los fiscales como el centro del mayor fraude relacionado con el covid-19 en el país, al explotar un programa estatal financiado con fondos federales destinado a alimentar a niños.

De cara a las elecciones legislativas de noviembre, que los demócratas creen que girarán en torno a cuestiones como el coste de la vida y la salud, la indignación nacional por la actuación de ICE ha obligado a los legisladores a pronunciarse.

“No me opongo por completo a las deportaciones, pero la forma en que lo están manejando es una auténtica vergüenza”, dijo el congresista Vicente González, demócrata de Texas, que representa un distrito en la frontera con México.

“Ahora mismo estamos viendo a seres humanos tratados como animales”, añadió.

Otros tiroteos de ICE inquietan al Congreso

En septiembre, un agente federal de inmigración en Chicago mató a Silverio Villegas González durante un breve altercado tras dejar a sus hijos en la escuela.

En octubre, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, también en Chicago, disparó cinco veces contra Marimar Martínez, profesora y ciudadana estadounidense, durante una disputa con agentes. Los cargos presentados por la Administración contra Martínez fueron desestimados por un juez federal.

Para el congresista Chuy García, demócrata por Illinois, la muerte de Good “trajo de vuelta recuerdos desgarradores de aquellos dos tiroteos en mi distrito”.

“Parece que el hecho de que se trate de una ciudadana estadounidense, una mujer blanca, puede estar abriendo los ojos de la opinión pública y, sin duda, de los miembros del Congreso, a que lo que está ocurriendo está fuera de control”, afirmó. “Esto no va de detener o perseguir a los inmigrantes más peligrosos”.

PUBLICIDAD

Mira también: