elecciones Estados Unidos Primeros candidatos demócratas para elecciones 'midterms' 2026: ¿Quiénes competirán por distritos republicanos? El Comité de Campaña Demócrata del Congreso anunció la primera docena de candidatos que competirán por escaños en distritos electorales dominados por los republicanos, de cara a las elecciones de medio término o 'midterms' de noviembre de 2026, mientras el partido Demócrata aún enfrenta retos sobre cómo lograr reenganchar a sus votantes y perfilar una estrategia política, tras la derrota electoral presidencial de 2024.

Video Donald Trump quiere nacionalizar las elecciones de 2026, ¿qué significa esto y qué dice la Constitución?

Los nombres de una docena de candidatos al Congreso del partido Demócrata fueron anunciados este lunes 23 de febrero de 2026 por el Comité de Campaña Demócrata del Congreso, dentro de su programa Red to Blue (De rojo a azul), que busca voltear distritos electorales dominados actualmente por el partido Republicano de cara a las elecciones de medio término o midterms del próximo mes de noviembre.

" Los demócratas de la Cámara de Representantes están a la ofensiva y listos para recuperar la mayoría, gracias en gran parte a la fortaleza de nuestros candidatos", afirmó la presidenta del DCCC, Suzan DelBene a N+ Univision, que tuvo el primer acceso al listado de competidores.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los primeros candidatos demócratas?

DelBene aseguró que los candidatos de esta " primera ronda de nuestro programa Rojo a Azul están unidos por su deseo de luchar por las familias trabajadoras en sus distritos, y no por los milmillonarios que financian a los republicanos".

El Comité de Campaña subrayó que entre las prioridades políticas de los candidatos están reducir el costo de la vida, defender la atención de salud y "poner a las personas primero, lo contrario a sus oponentes republicanos que han abandonado a los estadounidenses para beneficiar a los privilegiados y las élites".

El programa Rojo a Azul ayuda a los candidatos de primer nivel con apoyo organizativo y recaudación de fondos, pero deben demostrar "objetivos ambiciosos en materia de participación ciudadana, apoyo local, organización de campañas y recaudación de fondos" con el partido.

Actualmente, los republicanos tienen una frágil mayoría de 218 escaños frente a 214 demócratas, con 3 vacantees, de un total de 435 asientos en la Cámara.

Lista de los primeros candidatos demócratas para las midterms 2026:

Jonathan Nez (Arizona-02) JoAnna Mendoza (Arizona-06) Christina Bohannan (Iowa-01) Sarah Trone Garriott (Iowa-03) Sean McCann (Michigan-04) Jamie Ager (Carolina del Norte-11) Pagie Cognetti (Pennsylvania-08) Janelle Stelson (Pennsylvania-10) Chaz Molder (Tennessee-05) Shannon Taylor (Virginia-01) Elaine Luria (Virginia-02 Rebecca Cooke (Wisconsin-03)



PUBLICIDAD

Los retos del partido Demócrata

Aunque los candidatos demócratas han tenido una serie de victorias electorales en elecciones especiales, el partido aún acusa el golpe tras la dura derrota electoral en las elecciones presidenciales de 2024, donde el entonces candidato Donald Trump derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien entró en la contienda de forma accidentada tras el paso al costado del presidente Joe Biden.

Solo 70% de los demócratas tiene una opinión positiva del partido, según una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. El número es bastante menor que en el pasado.

Y aunque tradicionalmente el partido en el poder cosecha peores resultados en las elecciones de medio término, la falta de entusiasmo podría ser un problema para el partido.

La popularidad de los demócratas cayó en picado tras las elecciones de 2024, pasando del 85% en septiembre de 2024 al 67% en octubre de 2025.

Y aunque el desencanto también afecta a los republicanos, en general no hay una buena opinión entre los estadounidenses sobre los ambos partidos.

Temas como la atención médica, primordial para muchos votantes, podría dar ciertas ventajas a los demócratas, que son percibidos como más capacitados para gestionarla.

También los republicanos han retrocedido en áreas como economía e inmigración, pero esto no se traduce en ganancias electorales automáticas para los demócratas.

PUBLICIDAD

Muchos demócratas están frustrados

Otras encuestas sugieren que la caída de los demócratas después de 2024 es inusualmente grande.

En la medición de popularidad de Gallup, la opinión positiva de los demócratas sobre su propio partido disminuyó alrededor de 12 puntos porcentuales en el último año.

La respuesta es constante independientemente de la edad, la raza, la ideología o el nivel educativo de los demócratas, lo que sugiere que atraer a uno o dos grupos específicos no solucionará el problema.

El partido demócrata intenta responder a esto enrolando a 'influencers' y creadores de contenido como Carlos Eduardo Espina, quien tiene más de 14 millones de seguidores en TikTok, para intentar atender una brecha que los separa, por ejemplo de los votantes jóvenes.

La estrategia será lanzada para las primarias de Texas, y apunta a los votantes latinos, que en unas elecciones generales pueden afectar el resultado de los comicios.

"La campaña de Trump se acercó a esas voces no tradicionales para amplificar su mensaje", dijo la representante Linda Sánchez, demócrata de California y presidenta del comité de acción política del grupo parlamentario hispano, sobre la colaboración del republicano con influencers de las redes sociales y podcasters hace dos años.

"No anticipamos que esa iba a ser una forma de difundir la política. Hemos visto lo contrario, que también necesitamos estar en esos espacios", comentó Sánchez.

PUBLICIDAD

La conducción del partido y su agenda también son factores que desencantan a sus votantes. Otra encuesta realizada por el Pew Research Center el otoño pasado reveló que, en septiembre, aproximadamente dos tercios de los demócratas afirmaban que su propio partido les " frustraba", en comparación con solo 4 de cada 10 republicanos.

Entre los demócratas frustrados, aproximadamente 4 de cada 10 consideraban que su partido no estaba luchando lo suficiente contra Trump, mientras que aproximadamente 1 de cada 10 afirmaba que faltaba un buen liderazgo o una agenda cohesionada.

Con información de AP

Vea también: