Desestiman cargos contra Marimar Martínez, la mujer baleada 5 veces por un agente migratorio en Chicago

La defensa legal de la mujer habían cuestionado sistemáticamente las pruebas y han presionado para que el caso pase rápidamente a juicio.

Por:Univision y AP
Video Mujer es baleada en su cabeza mientras iba en un auto en Chicago: está en condición crítica

Fiscales federales solicitaron el jueves la desestimación de los cargos contra una mujer que fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado durante los operativos federales migratorios en el área de Chicago.

Horas antes de una audiencia sobre el estado del caso, los fiscales solicitaron desestimar el caso contra Marimar Martínez, de 30 años, y Anthony Ruiz, de 21, lo que supone un giro dramático en uno de los juicios más seguidos relacionados con los operativos migratorios en la tercera ciudad más grande del país.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado a quienes protestaron contra la “Operación Midway Blitz” como alborotadores violentos y prometió procesarlos con todo el rigor de la ley.

Sin embargo, de las más de dos docenas de personas arrestadas por obstruir o agredir a agentes federales u otros delitos relacionados con las protestas, ninguna ha sido llevada a juicio y se han retirado los cargos contra al menos nueve de ellas.

Los jueces han expresado escepticismo sobre la solidez de algunos casos.

El abogado de Martínez, Christopher Parente, elogió a la oficina del fiscal estadounidense “por haber hecho lo correcto y desestimar la acusación” en un comunicado.

Por qué acusaron a a Martínez

Los fiscales acusaron a Martínez y Ruiz de usar sus vehículos para embestir y bloquear el vehículo del agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum el 4 de octubre en el suroeste de Chicago.

Exum salió de su auto y abrió fuego contra Martínez, quien sufrió siete heridas de bala.

Según los mensajes de texto presentados como prueba durante una audiencia el 5 de noviembre, Exum supuestamente se jactó de su habilidad para disparar después del incidente.

“Disparé cinco veces y le dejé siete agujeros”, decía el mensaje. “Apunten eso, muchachos”.

Martínez y Ruiz fueron acusados de agredir a un agente federal con un arma peligrosa: un vehículo. Ningún agente resultó gravemente herido.

Defensa de acusados habían cuestionado las pruebas de la fiscalía

Los abogados de Martínez y Ruiz habían cuestionado sistemáticamente las pruebas y presionado para que el caso pase rápidamente a juicio.

Parente afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la versión del gobierno federal sobre las acciones de Exum.

Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional divulgó información objetivamente errónea, afirmando que Exum embistió a Martínez en lugar de al revés.

También acusó a las autoridades federales de manipular pruebas al permitir que Exum condujera el auto, que Parente calificó de evidencia crucial, de regreso a Maine en lugar de mantenerlo en Chicago para su análisis.

Martínez y Ruiz fueron puestos en libertad a la espera de juicio después de que un juez señalara que no tenían antecedentes penales.

Agentes federales de inmigración en el área de Chicago han sido acusados de uso excesivo de la fuerza, incluyendo el uso de balas de pimienta, gas lacrimógeno y otras tácticas contra personas que protestan contra las políticas federales de inmigración y la detención de inmigrantes. Estas tácticas agresivas han provocado la indignación de los residentes y demandas judiciales.

