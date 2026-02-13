Cierre de gobierno Lo que hay que saber sobre el cierre del Departamento de Seguridad Nacional a partir de este fin de semana La agencia se enfrenta a un shutdown por falta de financiación, lo que pone en peligro el salario de los trabajadores federales y los servicios esenciales.

Se espera otro cierre de partes del gobierno federal este fin de semana mientras los legisladores debaten nuevas restricciones a la agenda de aplicación de las leyes de inmigración del presidente Donald Trump. La financiación del Departamento de Seguridad Nacional expira el sábado. Los demócratas dicen que no ayudarán a aprobar más fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras el tiroteo mortal de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado.

La Casa Blanca ha estado negociando con los demócratas, pero las dos partes no llegaron a un acuerdo antes del fin de semana, lo que garantiza que la financiación del departamento quedará suspendida. A diferencia del cierre récord de 43 días del pasado otoño, los cierres serán limitados, ya que solo se verán afectados los organismos dependientes del DHS, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Sin embargo, dependiendo de cuánto dure el cierre, algunos trabajadores federales podrían empezar a perder sus nóminas y servicios como los controles aeroportuarios podrían verse afectados si el cierre se prolonga durante semanas.

¿Por qué hay un cierre de Seguridad Nacional?

Esencialmente, se debe a que Donald Trump accedió a la petición de los demócratas en torno a que la financiación de la Seguridad Nacional fuera eliminada de un paquete de gastos más amplio para permitir más tiempo para la negociación sobre las demandas de cambios en la aplicación de la ley de inmigración, como un código de conducta para los agentes federales y el requisito de que los oficiales muestren identificación.

La financiación de la Seguridad Nacional se limitaba temporalmente al 13 de febrero.

El resto del gobierno federal tiene financiación hasta el 30 de septiembre. Eso significa que la mayoría de los programas federales no se verán afectados por el último cierre, incluida la asistencia alimentaria, y que la paga de la mayoría de los trabajadores federales y de los miembros de las fuerzas armadas continuará sin interrupción.

¿Qué organismos se ven afectados?

La interrupción de la financiación afecta al Departamento de Seguridad Nacional y a su constelación de organismos, entre ellos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, el Servicio Secreto y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

En la Administración de Seguridad en el Transporte, alrededor del 95% de los empleados se consideran esenciales. Seguirán escaneando a los pasajeros y sus maletas en los aeropuertos comerciales del país. Pero trabajarán sin sueldo hasta que se resuelva el déficit de financiación. Un funcionario de la TSA advirtió en un testimonio ante el Congreso que los empleados pueden empezar a llamar a los enfermos o tomar ausencias no programadas a medida que avanza el cierre, lo que podría dar lugar a tiempos de espera más largos para los pasajeros para pasar por la seguridad del aeropuerto y subir a su avión. Muchos trabajadores de la TSA ya se enfrentaron a problemas económicos el año pasado.

Los republicanos han señalado que el trabajo de ICE y CBP continuará en su mayoría sin disminuir durante un cierre, a pesar de las demandas demócratas de cambios en esas agencias. Eso se debe a que el proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos de Trump aprobado por los republicanos el año pasado proporcionó a ICE alrededor de $ 75 mil millones y a CBP alrededor de $ 65 mil millones, dinero que esas agencias pueden seguir aprovechando para las operaciones de deportación de Trump.

¿Cuál es el impacto sobre los trabajadores?