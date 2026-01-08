Muerte Agente de ICE dispara y mata a una estadounidense: ¿qué dice el DHS sobre el uso de la fuerza letal? En Minnesota, un agente de ICE disparó contra el vehículo de una mujer estadounidense y la mató. Las políticas del Departamento de Seguridad Nacional sobre el uso de la fuerza letal establecen que deben usarla de forma "razonable" y establece qué deben hacer cuando se encuentran con un incidente donde la persona está en un vehículo en movimiento.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó los disparos del agente de ICE en Minneapolis que causaron este miércoles la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good. Aseguró que lo hizo en defensa propia y la de sus colegas porque se enfrentó a una amenaza porque Good supuestamente usó su camioneta como un arma. Pero ¿qué dicen las políticas del Departamento sobre el uso de la fuerza letal por agentes migratorios?

"Los funcionarios del orden pueden usar la fuerza cuando no existe una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible y sólo deben usar el nivel de fuerza que sea objetivamente razonable según los hechos y las circunstancias que confrontan en el momento en que la fuerza es aplicada", se lee en el manual de políticas sobre el uso de la fuerza, actualizado en febrero de 2023. Consideran que en numerosas situaciones toman decisiones en fracciones de segundo.

Entre los principios generales, las políticas establecen que los funcionarios deben buscar tácticas para mantener las situaciones bajo control al tiempo que promueven la seguridad de los implicados: "Los oficiales del orden deben evitar ponerse intencionalmente o de forma no razonada en posiciones en las que no tengan otra alternativa que usar fuerza letal".

La secretaria Noem declaró en rueda de prensa que se trató de un "acto de terrorismo doméstico". Dijo que la mujer bloqueaba la vía y desconoció las órdenes de los funcionarios de ICE para bajarse del auto. Explicó que luego intentó embestir a uno de los funcionarios, lo que generó los disparos. Good tenía herida de bala en la cabeza, según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

Numerosos videos del incidente —desde distintas perspectivas— han sido divulgados en redes sociales. En ellos se ve al vehículo de Good bloqueando una calle de Minneapolis el miércoles. Un agente pasa por detrás del auto con su celular en la mano. Dos agentes más llegan entonces en una camioneta, se aproximan rápidamente hacia el auto de la estadounidense y le piden que se baje. Uno de ellos intenta abrirle la puerta para sacarla, pero ella retrocede un poco. El primer agente que se vio detrás del auto vuelve a la escena, pero ahora aparece parado frente a la SUV. Cuando la mujer arranca el vehículo, este oficial logra quitarse del frente, inmediatamente saca su arma y dispara al menos tres veces desde un lado. Todos los oficiales involucrados quedaron de pie, no cayeron al suelo.

Un análisis cuadro a cuadro de las imágenes realizado por el diario The Washington Post concluyó que el agente al frente de la SUV —el que disparó— pudo quitarse del camino. La secretaria aseguró que la mujer lo golpeó con su vehículo, que fue revisado por un médico pero que ya se encontraba junto a su familia.

Univision Noticias pidió a DHS y a ICE información sobre el agente, sus entrenamientos para el uso de la fuerza y si ha sido dado de baja temporalmente en el marco de las investigaciones. No obtuvimos respuesta.

"Un acto de terrorismo doméstico"

Noem describió al agente de ICE que disparó y mató a Good —madre de un niño de seis años— como "experimentado" y dijo que ha estado antes en situaciones similares. Contó que la última ocurrió en junio, cuando vivió un incidente parecido. Aún se desconoce su versión de los hechos.

La secretaria aseguró que los manifestantes "tienen que dejar de usar sus carros como un arma. Es un acto de terrorismo doméstico el uso de tu vehículo para intentar matar a un oficial del orden". Dijo que pedirá al Departamento de Justicia que casos similares sean investigados bajo esta premisa.

En los videos no queda claro si la mujer de 37 años buscaba herir a un oficial con su auto o simplemente huir de ellos.

Las políticas del DHS prohíben a los oficiales de la ley disparar sus armas de fuego sólo para impedir que un vehículo en movimiento que no cumple con las normas siga funcionando por sus propios medios. "Los disparos de advertencia y para inhabilitar son inherentemente peligrosos", se lee en la norma de 13 páginas.

Explican que sólo puede hacerse uso de la fuerza letal "cuando el oficial del orden tenga una creencia razonable de que el sujeto representa una amenaza inminente de muerte o de daño corporal serio para el oficial o cualquier otra persona". Sin embargo, establece que no debe ser usado contra personas en fuga "solo para prevenir su escape". "La fuerza letal no debe ser usada contra una persona cuyas acciones son solo una amenaza para ellas o la propiedad", establece el documento.

Les exige que antes de usar fuerza letal contra un vehículo en movimiento tomen en consideración los daños que puede causar un vehículo fuera de control a otros oficiales y transeúntes. En el incidente del miércoles, tras recibir los disparos, el auto de Good chocó contra otros vehículos estacionados a un lado de la vía.

Las tácticas de los agentes de ICE —y de los agentes de distintas agencias involucradas— en los operativos migratorios han sido condenadas por la violencia que está siendo empleada, por la ausencia del respeto al debido proceso y por la forma en que cientos de migrantes con casos pendientes están siendo detenidos y deportados de forma expedita.

Al calor de las protestas que está generando en varias ciudades y tras el intento de autoridades locales para frenar a los agentes de ICE con órdenes ejecutivas, en octubre pasado el consejero migratorio de la Casa Blanca, Stephen Miller, les dijo que "tienen inmunidad federal para ejercer sus responsabilidades (...) Cualquiera que les ponga una mano o intente frenarlos u obstruirlos está cometiendo un delito".

Menos fuerza letal

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo en una entrevista con la cadena CBS News el miércoles que —tras la muerte de George Floyd en 2020 a manos de uno de sus policías— los oficiales entrenan cada vez más para controlar situaciones complicadas y evitar situaciones como la que ocurrió con Good.

"La mayoría de los departamentos de policía en ciudades en este país han estado entrenando para intentar evitar que oficiales sean puestos en situaciones en las que la fuerza letal pueda ser necesaria, particularmente cuando no hay una amenaza particular", dijo.

Aseguró que Good no parecía ser "objetivo de alguna investigación preplaneada" de las autoridades y que la razón por la que se aproximaron al auto fue porque ella estaba bloqueando la calle. "Con eso en mente, ciertamente todo lo que hacemos en las fuerzas del orden es tratar de ser proporcionales y razonables, y asegurarnos de que los oficiales (...) usen la ley, las políticas y su entrenamiento cuando sea posible".

Como en otras ciudades en las que ha habido operaciones migratorias, en Minnesota las autoridades han pedido el retiro de ICE y han hecho un llamado a los manifestantes a mantener la protesta pacífica. Pese al incidente de este miércoles y a las reacciones que ha generado en las calles de Minneapolis y de distintas ciudades del país, Noem aseguró que se mantendrán en el terreno.

¿Quién investiga a ICE?

En un inicio, las autoridades informaron que la investigación de lo ocurrido estaría a cargo del Buró de Aprehensiones Criminales de Minneapolis (BCA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, que ha cooperado con ICE en sus operaciones migratorias desde inicios de 2025). Pero este jueves las autoridades de Minnesota aseguraron que el FBI los excluyó de la investigación y les impidió el acceso a las evidencias.

Las autoridades locales habían prometido una investigación independiente para la familia de la mujer fallecida y la comunidad, pero no podrán hacerla al quedar fuera del caso.

Los agentes de inmigración tienen amplias protecciones mientras están en el ejercicio de sus funciones. Una de ellas es la cláusula de supremacía en la Constitución, que limita cuándo los estados pueden acusarlos. Eso no implica que no puedan ser investigados si violan leyes estatales o federales ni les da una carta automática de inmunidad. De hecho, hace dos años, en 2024, un juez federal sentenció a un agente de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por uso excesivo de la fuerza en dos incidentes en la frontera en El Paso que causaron daños corporales a los afectados.

En ese caso particular, la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP investigaron el caso, se lee en la nota de prensa del Departamento de Justicia.

A lo interno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también cuenta con la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) para velar por el cumplimiento de los estándares de la agencia para promover la rendición de cuentas. Son ellos quienes hacen revisiones independientes de las operaciones de ICE e investigan las denuncias de mala conducta, se lee en el último reporte de la agencia, para el año fiscal 2024.

Lo hacen a través de la Oficina del Programa de Investigaciones, que en ese año presentó tres investigaciones "con incidentes críticos ante el Comité de Revisión de Incidentes de Armas de Fuego y Uso de la Fuerza". En el reporte no se amplió información sobre el resultado de esas indagaciones.

En lo que va de gobierno de Donald Trump, se han conocido al menos tres incidentes anteriores en los que funcionarios federales han disparado contra personas. Uno de estos casos fue el del mexicano Silverio Villegas González, quien fue baleado en septiembre en una comunidad de Illinois mientras intentaba huir de un operativo migratorio para ser detenido.