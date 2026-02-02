Donald Trump

Trump lanza el "Proyecto Bóveda": ¿En qué consiste la medida para disminuir dependencia de minerales chinos?

Trump destacó la creación de una reserva estratégica de minerales críticos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump cuestiona el calentamiento global ante la histórica ola de frío que azota a 40 estados

El presidente Donald Trump anunció este lunes 2 de enero de 2026, el lanzamiento del "Proyecto Bóveda" para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses cuenten con todos los minerales críticos y tierras raras que necesitan.

Más sobre Donald Trump

¿Paro nacional en EEUU hoy se extiende a mañana? Mapa muestra actividades
2 mins

¿Paro nacional en EEUU hoy se extiende a mañana? Mapa muestra actividades

Política
¿Joe Biden responde a Donald Trump? Expresidente de Estados Unidos habla sobre redadas en Minneapolis
1 mins

¿Joe Biden responde a Donald Trump? Expresidente de Estados Unidos habla sobre redadas en Minneapolis

Política
Juez ordena a administración Trump continuar programas sociales para niños en ciudades santuario
1 mins

Juez ordena a administración Trump continuar programas sociales para niños en ciudades santuario

Política
Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?
1 mins

Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?

Política
Primer año de Trump: Golfo de América lo Iba a llamar Golfo de Trump
1 mins

Primer año de Trump: Golfo de América lo Iba a llamar Golfo de Trump

Política
¿Cuáles son las 8 guerras que Trump asegura detuvo y por las que quería el Nobel de La Paz 2025?
3 mins

¿Cuáles son las 8 guerras que Trump asegura detuvo y por las que quería el Nobel de La Paz 2025?

Política
Kristi Noem reconoce que agentes sí usan químicos y explica en qué momento los utilizan
1 mins

Kristi Noem reconoce que agentes sí usan químicos y explica en qué momento los utilizan

Política
Secretario del Tesoro de EEUU envía advertencia a Unión Europea ante aranceles por Groenlandia
1 mins

Secretario del Tesoro de EEUU envía advertencia a Unión Europea ante aranceles por Groenlandia

Política
María Corina Machado responde a pregunta de N+ Univision sobre transición en Venezuela
4 mins

María Corina Machado responde a pregunta de N+ Univision sobre transición en Venezuela

Política
“Es una comunista, no representa al pueblo venezolano": Esto dijo Corina Machado sobre Delcy Rodríguez
3 mins

“Es una comunista, no representa al pueblo venezolano": Esto dijo Corina Machado sobre Delcy Rodríguez

Política

En la Oficina Oval, el mandatario destacó la creación de una reserva estratégica de minerales críticos para intentar reducir la dependencia de China.

PUBLICIDAD

Apenas el 29 de enero de 2026 Donald Trump firmó una orden ejecutiva, declarando una “emergencia nacional” para imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.

Mira también:

Relacionados:
Donald TrumpCongreso de EE.UUPolíticaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX