Donald Trump Trump lanza el "Proyecto Bóveda": ¿En qué consiste la medida para disminuir dependencia de minerales chinos? Trump destacó la creación de una reserva estratégica de minerales críticos.

Video Trump cuestiona el calentamiento global ante la histórica ola de frío que azota a 40 estados

El presidente Donald Trump anunció este lunes 2 de enero de 2026, el lanzamiento del "Proyecto Bóveda" para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses cuenten con todos los minerales críticos y tierras raras que necesitan.

En la Oficina Oval, el mandatario destacó la creación de una reserva estratégica de minerales críticos para intentar reducir la dependencia de China.

PUBLICIDAD

Apenas el 29 de enero de 2026 Donald Trump firmó una orden ejecutiva, declarando una “emergencia nacional” para imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.