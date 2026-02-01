Partido Demócrata Un distrito clave en Colorado muestra cómo la ofensiva migratoria de Trump puede complicar las elecciones de medio término para los republicanos La ofensiva migratoria en Minnesota y las muertes de Renee Good y Alex Pretti han tenido eco en el octavo distrito congresional de Colorado, una circunscripción competitiva que se extiende al noreste de Denver, con comunidades agrícolas, plataformas petroleras y centros comerciales. La agitación en Minnesota ha reforzado las opiniones de algunos votantes del distrito y ha hecho que otros reconsideren su postura.

Video Donald Trump arranca en Iowa visitas semanales de campaña rumbo a las elecciones intermedias 2026

Como muchos seguidores de Donald Trump, Miranda Niedermeier no se oponía inicialmente al control migratorio. Al principio de su segundo mandato, apoyó las primeras medidas del presidente republicano, que veía dirigidas a inmigrantes indocumentados que además habían cometido delitos.

Sin embargo, Niedermeier, de 35 años, ha ido perdiendo confianza en Trump, especialmente tras los hechos recientes en Minneapolis, donde agentes federales de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante una redada.

“Al principio buscaban a criminales, pero ahora están sacando personas de procesos migratorios por la mínima infracción de tráfico para deportarlas”, dijo Niedermeier, quien calificó la situación de “horrible” y aseguró que la estrategia del gobierno no es cristiana.

“No debería ser una cuestión de vida o muerte”, añadió. “No somos un país del Tercer Mundo. ¿Qué demonios está pasando?”

La ofensiva migratoria en Minnesota y las muertes de Renee Good y Alex Pretti han tenido eco en el octavo distrito congresional de Colorado, una circunscripción competitiva que se extiende al noreste de Denver, con comunidades agrícolas, plataformas petroleras y centros comerciales. La agitación en Minnesota ha reforzado las opiniones de algunos votantes del distrito y ha hecho que otros reconsideren su postura.

“Debería moderar su enfoque sobre inmigración”, afirmó Edgar Cautle, trabajador mexicano-estadounidense de 30 años en la industria petrolera. Fan de Trump, se siente cada vez más preocupado por las imágenes de agentes migratorios deteniendo a niños y separando familias. “Eso hace que la gente deje de apoyarlo.”

Congresista republicano pide centrarse en criminales

Si este sentimiento persiste hasta las elecciones de otoño, podría afectar a republicanos que ganaron sus escaños por márgenes estrechos y poner en riesgo el control total del partido en Washington.

Incluso un cambio pequeño es relevante en el octavo distrito, donde el republicano Gabe Evans fue elegido al Congreso en 2024 por apenas 2,449 votos de más de 333,000 emitidos. Su escaño es uno de los principales objetivos de los demócratas en su intento por retomar la Cámara de Representantes en noviembre.

Evans, exoficial de policía con madre mexicana-estadounidense, ha pedido al gobierno que se concentre en deportar criminales y no a personas indocumentadas que cumplen la ley. En sus palabras: “pandilleros, no abuelas”.

El representante republicano por Colorado, Gabe Evans. Imagen David Zalubowski/AP



En entrevista, Evans expresó su preocupación por la afirmación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de que puede registrar domicilios con una orden administrativa sin necesidad de juez, y adelantó que planea interrogar a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en una próxima audiencia del Congreso.

No obstante, Evans responsabilizó a los demócratas por el enfrentamiento en Minneapolis y por la impresión general de que ICE está fuera de control. “Un lado quiere avivar las llamas y ambigüedades para tener un tema electoral en noviembre”, dijo.

Evans destacó que en su distrito las operaciones de ICE han sido limitadas, dirigidas a criminales y no afectando a las industrias locales que dependen de trabajadores inmigrantes. “Tenemos grandes plantas procesadoras de carne y lecherías; si ICE tratara de cumplir cuotas, los verías intervenir allí”, señaló.

Votantes divididos ante la ofensiva migratoria de Trump

Alrededor del 40% de los votantes del distrito son hispanos. En más de veinte entrevistas realizadas en distintas comunidades, todos los votantes hispanos expresaron sentirse afectados por la política migratoria de Trump, muchos temiendo por su seguridad, pese a ser ciudadanos estadounidenses.

“No sé si, por mi apellido o mi apariencia, podrían ir tras mí”, comentó Jennifer Hernández, de 30 años, al entrar a un Walmart en Brighton.

Otros votantes apoyaron la operación en Minnesota incluso tras los incidentes con Good y Pretti. “Tienen que controlar a los inmigrantes, sin duda”, afirmó Herb Smith, instalador de generadores de 61 años y votante de Trump. Smith, de raza negra, dijo que vivió en Minneapolis y se mudó debido a la comunidad somalí, objetivo de la administración: “Trump tiene razón, estas personas están afectando a nuestra gente".

Dominic Morrison, técnico en telecomunicaciones de 39 años, expresó que no le gusta ver perder la vida a alguien, pero considera necesaria la aplicación de la ley migratoria. “Todos quieren una vida mejor, pero si entrara a otro país sin permiso, no lo aceptarían fácilmente”, afirmó.

Perfil racial y sensación de miedo

Demócratas del distrito manifestaron indignación por el aumento de operativos y señalaron a Evans y Trump como responsables. “No ha dicho nada en contra. Siempre ha apoyado a Trump en todo”, indicó Jim Getman, técnico eléctrico retirado y voluntario demócrata en 2024.

Joe Hernández, de 27 años, presta poca atención a la política. Sin embargo, él y su familia —todos ciudadanos o residentes legales— temen ser detenidos por agentes migratorios que perfilan racialmente a las personas. “Estamos caminando sobre cáscaras de huevo”, dijo mientras llenaba un recipiente de agua afuera de un supermercado mexicano en Commerce City, ciudad con alta presencia inmigrante en el sur del distrito.

Hernández aseguró que la situación ha llegado al punto de considerar mudarse a una propiedad familiar en México para mayor seguridad. Él no votó en 2024 y nunca ha participado en elecciones, igual que muchos conocidos. Planea cambiar eso este año y cree que no es el único. “Más personas están pensando: oh… tenemos que votar”, concluyó.

