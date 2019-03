Cuestión de 'intención': cómo va a sustentar el Congreso un caso de obstrucción a la justicia contra Trump

¿Cómo se arma un caso de obstrucción a la justicia?

Cohen y la intimidación de un testigo

Manafort y la promesa de un perdón

“Manafort y sus abogados pidieron una sentencia liviana y al mismo tiempo dicen que él no sabe nada de colusión”, comentó el abogado. “Al juez no le importa eso, eso no es parte de un proceso legal, eso es un proceso político. Los abogados pusieron eso en el memo para decir, ‘Señor presidente, él se quedó con la boca callada, no hay colusión aquí, dele un perdón”.