Cómo lidian los republicanos con la frustración de los votantes por el aumento de las primas del seguro médico

La primera persona que llamó a una asamblea telefónica con el representante de Maryland, Andy Harris, líder del conservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, llegó preparada con una pregunta sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

El hijo con discapacidad de su primo corre el riesgo de perder el seguro que obtuvo gracias a esa ley, dijo la persona.

"Ahora le cobran el doble o el triple de la prima que ha estado pagando por el seguro", afirmó la mujer, identificada como Lisa, del condado de Harford, Maryland. "Me encantaría que me explicara cuál es el plan de los republicanos para el seguro médico".

Harris, republicano con siete mandatos de experiencia, no tuvo una respuesta clara. "Creemos que la solución es intentar hacer algo para asegurar que todas las primas bajen", contestó, y predijo que el Congreso "probablemente negociará alguna vía de escape" más adelante.

Su incertidumbre reflejaba un conocido dilema republicano: 15 años después de la promulgación de la ley conocida como Obamacare, el partido se mantiene unido en sus críticas a ella, pero dividido sobre cómo avanzar y qué alternativa ofrecer.

Esa tensión se ha puesto de manifiesto durante el actual cierre del gobierno, ya que los demócratas aprovechan el aumento de las primas para presionar a los republicanos a extender los subsidios de la ley, a punto de expirar.

Donald Trump y los líderes republicanos aseguran que considerarán extender los créditos fiscales mejorados que está previsto que expiren a finales de año, pero solo después de que los demócratas voten a favor de reabrir el gobierno.

Las personas inscritas en los planes ya están siendo notificadas sobre los fuertes aumentos de las primas para el año 2026.

Mientras los ayuntamientos se llenan de votantes frustrados y no acaba por conocerse un plan republicano claro, el tema parece estar cobrando fuerza política de cara a las elecciones intermedias del próximo año.

“Las primas están subiendo, se extienda o no”, declaró el senador republicano Rick Scott. “Las primas están subiendo porque los costos de la atención médica están subiendo. Porque Obamacare es un desastre”, agregó.

Los subsidios de la Ley de Salud Asequible, en el centro de la discusión entre partidos durante el cierre de gobierno

En el epicentro del actual cierre de gobierno —que ya va por su cuarta semana sin un final claro a la vista— se encuentra la exigencia demócrata de que se extiendan los subsidios de la ACA aprobados en 2021.

Trump lleva mucho tiempo prometiendo una alternativa. "El costo de Obamacare está fuera de control, además, no es una buena atención médica", escribió en Truth Social en noviembre de 2023. "Estoy considerando seriamente alternativas".

Presionado sobre sus ideas de atención médica durante un debate electoral en septiembre de 2024, Trump dijo que tenía "conceptos de un plan".

Pero casi diez meses después de asumir la presidencia, ese plan aún no se ha concretado.

"Creo firmemente que el presidente tiene un plan", dijo el pasado miércoles en NBC el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, aunque no entró en detalles.

Los republicanos aseguran que quieren una reforma más amplia del sistema de atención médica, aunque dicho plan sería difícil de impulsar antes del próximo año. Los líderes del partido no han detallado cómo gestionarán los créditos fiscales que están por expirar, e insisten en que no negociarán el tema hasta que los demócratas acuerden poner fin al cierre.

Un análisis del pasado mes de septiembre a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, estimó que la extensión permanente de los créditos fiscales aumentaría el déficit en $350,000 millones entre 2026 y 2035.

El número de personas con seguro médico aumentaría en 3.8 millones en 2035 si se mantienen los créditos, según proyecciones de la CBO.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo este lunes que los créditos fiscales están "subsidiando malas políticas" y que los republicanos "tienen una larga lista de ideas" para abordar los costos de la atención médica.

"Estamos tomando las mejores ideas que hemos tenido durante años para plasmarlas en papel y hacerlas funcionar", declaró. "Creemos en el sector privado, el libre mercado y los proveedores individuales".

Un problema político en auge

Con los avisos sobre el aumento de las primas llegando a los buzones y el inminente i nicio del período de inscripción para los planes de salud de la ACA el próximo 1 de noviembre, la presión política se ha hecho evidente en los foros públicos republicanos.

En Idaho, el representante Russ Fulcher dijo a quienes llamaban preocupados que "la atención médica proporcionada por el gobierno es el camino equivocado" y que "la atención médica privada es el camino correcto".

En Texas, el representante Brandon Gill respondió a una llamada de alguien que se enfrentaba a un fuerte aumento de las primas afirmando que los republicanos están enfocados en reducir el despilfarro, el fraude y el abuso.

Harris se hizo eco de un mensaje compartido por muchos en su partido durante su foro público en Maryland, al asegurar que los costos "simplemente están volviendo a ser como antes del covid".

Sin embargo, el número de personas que dependen del seguro médico de la ACA ha aumentado notablemente ya desde antes de la pandemia.

Más de 24 millones de personas estaban inscritas en los planes del mercado en 2025, frente a los aproximadamente 11 millones de 2020, según un análisis de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación en atención médica.

Sara, una mujer de Middleville, en Michigan, le dijo al representante John Moolenaar durante su asamblea pública que si las primas del seguro médico suben hasta un 75%, la mayoría de la gente probablemente se quedará sin atención médica. "¿Cómo se aborda eso?", preguntó.

"Tenemos tiempo para negociar, elaborar un plan de cara al futuro y creo que eso es algo que podría ocurrir", respondió Moolenaar sin aportar más detalle.

Algunos republicanos, sin embargo, han mostrado una notable preocupación. En una carta enviada a Johnson, un grupo de 13 republicanos de la Cámara de Representantes afirmó escribió que el partido debe "centrarse de inmediato en la creciente crisis de asequibilidad de la atención médica" una vez que finalice el cierre.

"Si bien no creamos esta crisis, ahora tenemos la responsabilidad y la oportunidad de abordarla", escribieron los legisladores.

Algunos republicanos descartan las proyecciones de que las primas de Obamacare se duplicarán con creces sin los subsidios. Las califican de exageradas y argumentan que la ley ha alimentado un fraude y un abuso que deben frenarse.

Muchos demócratas atribuyeron su capacidad para ganar la Cámara durante el primer mandato de Trump en 2018 al intento del Partido Republicano de derogar Obamacare, y ahora pronostican un resultado similar.

Aproximadamente el 40% de los estadounidenses asegura confiar en que los demócratas harán un mejor trabajo en la gestión de la atención médica, en contraste con el 25% que confía más en los republicanos, según una encuesta reciente de AP-NORC.

Los planes sobre el seguro médico, una inminente lucha interna en el Partido Republicano

Aunque los líderes republicanos se han comprometido a debatir la eliminación de los subsidios cuando el gobierno reabra, es evidente que muchos legisladores del partido se oponen rotundamente a una extensión.

“Al menos entre los republicanos, existe una creciente sensación de que simplemente mantener el statu quo es muy destructivo”, le dijo a la agencia AP Brian Blase, presidente del Instituto de Salud Paragon y quien fue asesor de política sanitaria de Trump en su primer mandato.

Michael Cannon, director de estudios de política sanitaria en el Instituto Cato, afirmó que está trabajando con varias oficinas del Congreso en alternativas que permitirían la eliminación de los subsidios.

Por ejemplo, quiere ampliar a los 50 estados del país la actual exención de la obligatoriedad de la ACA otorgada a los territorios estadounidenses como Puerto Rico.

También apuesta por reintroducir una política de Trump, implementada durante su primer mandato, que otorgaba a los estadounidenses acceso a planes de seguro médico a corto plazo fuera del mercado de seguros de salud de Obamacare.

Cannon se negó a identificar a los legisladores con los que está trabajando, pero dijo que espera que implementen sus ideas "cuanto antes".

David McIntosh, presidente del influyente grupo conservador Club For Growth, declaró el pasado jueves que su colectivo ha "insistido a los republicanos en no extender los subsidios de la era del covid".

"Tenemos un grave problema de gasto", dijo McIntosh. "Creo que la mayoría de la gente dirá: Bien, tuve una gran oportunidad durante el covid. Pero ahora todo ha vuelto a la normalidad y debería estar pagando la atención médica", concluyó.

