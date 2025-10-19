De $2,500 a casi $6,000: cuánto subirán las primas de los seguros de salud

En el asunto de la potencial alza de los costos de los seguros médicos a través de 'Obamacare' se combinan tres factores que significarían miles de dólares al año para millones de hogares en Estados Unidos.

El primero es que a fin de año vencerá una mejora al crédito tributario que ayuda con los pagos del seguro de salud a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA en inglés u 'Obamacare) si el Congreso no la extiende más allá de esa fecha. Hasta el momento el ambiente entre los demócratas y republicanos apunta a que la mejora expirará el 31 de diciembre. Este tema es precisamente el que mantiene en un punto muerto sus conversaciones para poner fin al cierre parcial del gobierno federal.

El segundo factor es que las aseguradoras de salud tienen previsto subir sus costos. Esto al anticipar que sus asegurados más saludables opten por no tener cobertura si acaba la mejora al crédito tributario y suben sus pagos.

Y, el tercero, es que entrará en vigor un cambio a cómo se calcula cuánto dinero de los ingresos se tiene que destinar al pago de las primas de los seguros a través de 'Obamacare'. Ese cambio significará que habrá que poner más dinero del bolsillo en 2026, de acuerdo con un análisis de KFF, una organización dedicada a la investigación de temas de salud.

Todo esto afectará a cerca de 24 millones de personas en el país, porque la cantidad de personas aseguradas a través de 'Obamacare' más que se duplicó desde que se mejoró el Crédito Tributario de Prima en 2021.

"Si expira la mejora al crédito tributario, muchos de los inscritos en el mercado de seguros de salud (de ACA) continuarán calificando a un crédito más bajo, mientras que otros ya no serán elegibles y serán impactados doblemente al perder por completo el crédito tributario y afrontar primas más costosas", explica KFF.

Ejemplos de cuánto subirán las primas de los seguros médicos bajo 'Obamacare'

Bajo 'Obamacare', muchos asegurados pagan como primas un porcentaje determinado de sus ingresos. El resto lo pone el gobierno federal con el crédito tributario.

En la práctica, la mejora que se le hizo al crédito tributario hizo que muchas personas tuvieran que poner un porcentaje más bajo de sus ingresos para pagar sus primas.

Actualmente, una persona que gana $28,000 al año debe pagar como prima de su seguro de salud cerca del 1% de ese monto, o unos $325, según un ejemplo de KFF. Cuando expire la mejora al crédito tributario, esa misma persona tendrá que poner el 6% de sus ingresos para su prima, o $1,562 al año.

Esta tabla ayuda a entender cuánto subirán las primas en varios escenarios y, si eres un asegurado que se verá afectado, podrías estimar cómo te verás afectado si vence la mejora al crédito tributario.



(*) El nivel federal de pobreza es una medida que usa el gobierno para determinar si una persona u hogar es elegible a ciertas ayudas. En 2025, por ejemplo, el nivel de pobreza federal de una persona se ubica en un ingreso anual de $15,650. En esta página oficial puedes ver una tabla detallada.

