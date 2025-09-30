Cierre del gobierno: Trump repite la mentira de que los demócratas exigen seguro de salud para indocumentados

El presidente Donald Trump y figuras republicanas clave en la pelea para financiar el gobierno federal tratan de instalar a horas de que inicie un cierre parcial una narrativa falsa o inexacta sobre el punto que, según ellos, los separa de los demócratas: la supuesta cobertura de salud a inmigrantes indocumentados.

Tras una reunión el lunes con los líderes republicanos y demócratas en el Congreso que terminó sin acuerdo o compromiso de intentar lograr uno, Trump habló con el medio Politico. Dijo que los demócratas "quieren destruir el cuidado de la salud en Estados Unidos al dárselo a millones y millones de inmigrantes indocumentados".

El presidente también compartió el lunes en la red social Truth Social un video adulterado y con un tono despectivo y vulgar en el que se escucha música de mariachi y se ve al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero con colores distintivos de la cultura mexicana, junto al líder de ese partido en el Senado, Chuck Schumer, diciendo falsedades relacionadas con el supuesto de que los inmigrantes indocumentados votan en Estados Unidos.

El intento por atar la batalla por el financiamiento del gobierno federal con la supuesta intención demócrata de dar seguro médico a los inmigrantes indocumentados lleva varios días.

El líder republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo en programas dominicales que Schumer exige "reponer seguro médico gratuito para los inmigrantes indocumentados a expensas de los contribuyentes estadounidenses". Se trata de una declaración inexacta que parece mezclar asuntos distintos y que explicaremos abajo.

Los demócratas exigen extender la mejora a un crédito tributario relacionado con la cobertura médica. No piden seguro médico para inmigrantes indocumentados

Lo primero, ¿qué demandan los demócratas para apoyar entonces la 'resolución de continuación' con la que los republicanos buscan financiar el gobierno por un corto plazo?

Entre varios puntos, los demócratas pidieron que se extienda más allá del 2025 la mejora a un crédito tributario del Servicio de Rentas Internas (IRS) conocido como el Crédito Tributario de Prima o Premium Tax Credit. Es un crédito que ayuda con el pago del seguro médico comprado en el mercado de seguros o marketplace de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA en inglés).

Los inmigrantes indocumentados no pueden adquirir cobertura de salud a través del mercado de seguros de la Ley ACA. Solo pueden hacerlo inmigrantes que entren dentro de un grupo llamado "presentes de forma legal". Y los demócratas no piden en su plan que se permita a inmigrantes indocumentados acceder a cobertura de salud a través del mercado de seguros de la Ley ACA.

Si el Congreso no actúa, la mejora a ese crédito tributario relacionado con la cobertura médica adquirida a través del mercado de seguros acabará al cierre de este año.

El crédito tributario mejorado "ha hecho que la cobertura a través del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible sea más cómoda para millones de participantes que lo reciben", de acuerdo con un artículo del medio especializado en salud KFF.

"El crédito mejorado ha reducido la porción de ingresos que se espera que un hogar con participantes del mercado de seguros ACA tenga que desembolsar para pagar la prima del plan referencial. (...) Y los participantes con ingresos moderados (de $62,600 para un invididuo inscrito en un plan para el 2026) ahora también pueden ser elegibles a este crédito", agregó.

Un análisis de KFF mostró cómo sería el impacto al bolsillo al acabar esta mejora al Crédito Tributario de Prima:

Una persona de 27 años con ingresos anuales de $35,000 pasará a pagar una prima de salud de $2,615 sin el crédito tributario mejorado, desde los actuales $1,033 (un alza de 153%).

Una pareja de 49 años con un hijo de 19 que gana $90,000 anuales pasará a pagar una prima de salud de $8,964, desde los actuales $6,246 (una subida de 44%).

Los demócratas también piden que se reviertan cambios aprobados en el proyecto de Trump

En la ley con la agenda de Trump fueron aprobados otros cambios relacionados con la salud. La nueva ley restringió más que inmigrantes "presentes de forma legal" en Estados Unidos puedan, por ejemplo, acceder a un seguro médico a través del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

KFF explica en un análisis que, antes, los inmigrantes "presentes de forma legal" en Estados Unidos podían inscribirse en uno de estos seguros y acceder al Crédito Tributario de Prima que ayudaba a costearlo.

"El grupo de inmigrantes 'presentes de forma legal' elegible a cobertura por la Ley ACA es más amplio que el grupo de inmigrantes calificados que son elegibles a Medicaid. En general, la cobertura bajo la Ley ACA se limita a los individuos con ingresos en o por encima del 100% del nivel federal de pobreza, porque casi todos los que tienen ingresos bajos son elegibles entonces a Medicaid", explicó KFF.

"Sin embargo, dado que algunos inmigrantes presentes de forma legal con ingresos bajos eran inelegibles a Medicaid, también se había extendido el acceso a la cobertura bajo la Ley ACA a inmigrantes con ingresos bajos y 'presentes de forma legal'", agregó.

La nueva ley ha hecho lo siguiente:

Con la nueva ley, solo pueden acceder a cobertura de salud bajo la Ley ACA los residentes permanentes, los migrantes amparados por el acuerdo de libre asociación COFA y ciertos inmigrantes de Cuba y Haití.

Es decir, se eliminará desde 2027 la posibilidad de que muchos inmigrantes presentes de forma legal en Estados Unidos porque tienen asilo, son refugiados o tienen TPS o DACA puedan inscribirse en esta cobertura de la Ley ACA, explicó KFF.

La ley fue más allá pues, a partir de 2026, todos los inmigrantes "presentes de forma legal" con ingresos por debajo del 100% del nivel de pobreza pierden el acceso al Crédito Tributario de Prima que ayuda a costear un seguro de la Ley ACA.

