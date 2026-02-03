Donald Trump Se acaba el cierre del Gobierno: Trump firma ley que pone fin al shutdown El presidente Donald Trump firmó la ley para poner fin al cierre del Gobierno. Esto dijo el presidente de Estados Unidos

Video Cámara de Representantes aprueba ley para frenar cierre de gobierno: Pasa a firma de Trump

El presidente Donald Trump firmó este martes 3 de febrero 2026 la ley bipartidista que garantiza el financiamiento del gobierno federal, y que permite reabrir la actividad gubernamental, semiparalizada desde el pasado sábado, por el shutdown.

"Esta ley pone fin a las subvenciones a NPR y PBS, y consolida el cierre de USAID", dijo el mandatario antes de firmar el proyecto.

Estoy encantado de firmar la Ley de Asignaciones Consolidadas para reabrir de inmediato el gobierno federal y financiar la gran mayoría de las operaciones durante el resto del año fiscal Donald Trump, presidente de Estados Unidos



La medida, aprobada en la Cámara baja en una votación final el martes por la tarde, financia la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre, al tiempo que proporciona al Departamento de Seguridad Nacional financiación a corto plazo para dos semanas.

Los legisladores volverán a negociar posibles cambios en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ya que los demócratas exigen más restricciones en sus operaciones, muy criticadas tras la operación de control migratorio en Minnesota, donde los agentes federales dispararon mortalmente a dos personas.

El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó que espera que ambos partidos puedan alcanzar un acuerdo para financiar al Departamento de Seguridad Nacional —que agrupa agencias como ICE o la Patrulla Fronteriza—, antes de que venza el plazo de dos semanas.

La ley firmada por Trump representa cerca de 1.2 billones de dólares y, según el mandatario, representa "una gran victoria para el pueblo estadounidense".

Una batalla tras la otra

Pero la resolución de parte del cierre del gobierno conduce ahora a la disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, advirtió rápidamente que los demócratas no apoyarían ninguna financiación temporal adicional para Seguridad Nacional sin cambios sustanciales en sus operaciones de inmigración, lo que aumenta la posibilidad de otro cierre del departamento y sus agencias.

"Necesitamos un cambio drástico para garantizar que el ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional se comporten como cualquier otra organización policial del país", afirmó Jeffries.

Pero Johnson opina que "no es momento de jugar con esa financiación. Esperamos que actúen de buena fe durante los próximos diez días mientras negociamos esto", dijo el republicano. "l presidente, una vez más, ha tendido la mano".

Sin embargo, en el Senado el líder de la mayoría republicana John Thune fue menos optimista sobre un acuerdo entre ambos partidos. "Siempre hay milagros, ¿no?", dijo Thune a los periodistas.

El cierre parcial del gobierno fue muy diferente al anterior, que duró un récord de 43 días. En esta ocasión, el Congreso logró aprobar antes de la paralización presupuestaria algunos proyectos de ley que la hicieron menos drástica.

Por ejemplo, programas importantes como la asistencia nutricional y el pleno funcionamiento de los parques nacionales y los sitios históricos ya contaban con financiación hasta el 30 de septiembre.

Ahora, los proyectos de ley restantes aprobados el martes significan que la gran mayoría del gobierno federal tiene financiamiento.

"Se podría decir que ahora que el 96% del gobierno está financiado, solo queda un 4% sin financiar», dijo Johnson. "Pero es un 4 % muy importante".