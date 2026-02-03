Cierre de gobierno

Cámara de Representantes aprueba votar proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno

Legisladores republicanos amenazaron con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.

Por:N+ Univision
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó votar este martes 3 de enero un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, esto en medio de las diferencias entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El proyecto de ley superó esta mañana un voto de procedimiento en la Cámara, por lo que la votación definitiva está programada alrededor de las 13:00 hora de Nueva York (12:00 CST/10:00 Pacífico), antes de su promulgación por el presidente Donald Trump.

De ser aprobadas, se espera que ponga fin a los días de parálisis.

El resultado de esta aprobación previa estaba en entre dicho después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de migraciones y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.

