Cierre de gobierno Cámara de Representantes aprueba votar proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno Legisladores republicanos amenazaron con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.



Video Cuarto día de cierre de gobierno: La Cámara vota hoy para evitar el colapso del IRS y el transporte

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó votar este martes 3 de enero un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, esto en medio de las diferencias entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El proyecto de ley superó esta mañana un voto de procedimiento en la Cámara, por lo que la votación definitiva está programada alrededor de las 13:00 hora de Nueva York (12:00 CST/10:00 Pacífico), antes de su promulgación por el presidente Donald Trump.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | martes 3 de febrero de 2026



De ser aprobadas, se espera que ponga fin a los días de parálisis.

PUBLICIDAD

El resultado de esta aprobación previa estaba en entre dicho después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de migraciones y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.