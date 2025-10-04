Los seguros médicos de millones de personas al centro del cierre del gobierno

Video Más de 750,000 empleados federales son suspendidos sin salario tras el cierre parcial del gobierno

El gobierno estadounidense cerró el miércoles, con los legisladores demócratas insistiendo en que cualquier acuerdo para financiarlo debe abordar sus demandas sobre el seguro de salud y los republicanos dicen que las negociaciones al respecto pueden ocurrir después de que el gobierno esté financiado.

La cuestión central son los créditos fiscales que han hecho más asequible el seguro de salud para millones de personas desde la pandemia del Covid-19. Los subsidios, que se conceden a las personas de ingresos bajos y medios que adquieren un seguro médico a través de la Ley de Asistencia Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), expirarán a finales de año si el Congreso no los prorroga.

PUBLICIDAD

Según un análisis de KFF, una organización sin ánimo de lucro que investiga cuestiones relacionadas con la atención sanitaria, su expiración supondría un aumento de más del doble de lo que los afiliados subvencionados pagan actualmente por las primas, el año que viene.

Los demócratas han exigido que los subsidios, puestos en marcha por primera vez en 2021 y prorrogados un año después, se extiendan de nuevo. También quieren que cualquier proyecto de ley de financiación del gobierno revierta los recortes de Medicaid fijados en la mega ley del presidente Donald Trump aprobada este verano, que no entran en vigor inmediatamente pero ya están llevando a algunos estados a recortar los pagos de Medicaid a los proveedores de salud.

Algunos republicanos se han mostrado abiertos a ampliar los créditos fiscales, reconociendo que muchos de sus electores sufrirán fuertes subidas en las primas de los seguros. Pero los legisladores del partido en el Congreso argumentan que las negociaciones sobre la atención sanitaria llevarán tiempo, y que una medida provisional para financiar el Gobierno es una prioridad más urgente.

Costos de los seguros médicos se dispararán para millones de personas si no actúa el Congreso

Un récord de 24 millones de personas han contratado un seguro a través de la ACA, en gran parte porque miles de millones de dólares en subsidios han hecho que los planes sean más asequibles para muchas personas.

Gracias a la ampliación de los subsidios, algunos afiliados con rentas bajas pueden acceder a la atención sanitaria sin primas, y las personas con rentas altas no pagan más del 8,5% de sus ingresos. También se amplían los requisitos para la clase media.

PUBLICIDAD

Cuando los créditos fiscales expiren a finales de 2025, los costes se dispararán para los afiliados de todo el espectro de ingresos. Según el análisis del KFF, se calcula que las primas anuales de bolsillo aumentarán un 114% (una media de 1,016 dólares) el año que viene.

Se espera que millones pierdan la cobertura de Medicaid sin cambios en el gran proyecto de ley de Trump

El proyecto de ley de impuestos y gastos de los republicanos aprobado este verano incluye más de un billón de dólares en recortes a Medicaid y asistencia alimentaria durante la próxima década, en gran parte mediante la imposición de nuevos requisitos de trabajo a quienes reciben ayuda y el traslado de ciertos costos federales a los estados.

Los programas de Medicaid, que atienden a los estadounidenses de bajos ingresos, inscriben a unos 78 millones de adultos y niños. La Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, prevé que 10 millones de estadounidenses más quedarán sin seguro en la próxima década como consecuencia de la ley de los republicanos, entre Medicaid y otros programas federales de atención sanitaria.

Los demócratas quieren revertir los recortes de Medicaid en cualquier medida de financiación del gobierno, mientras que los republicanos han argumentado que los recortes son necesarios para reducir los déficits federales y eliminar lo que dicen que es el despilfarro y el fraude en el sistema.

Los demócratas afirman que la sanidad no puede esperar

Los demócratas han insistido en que la prórroga de los subsidios sanitarios debe negociarse de inmediato, ya que los ciudadanos están empezando a recibir avisos de las subidas de las primas para el próximo año.

PUBLICIDAD

"En sólo unos días, decenas de millones de estadounidenses recibirán notificaciones debido a la negativa republicana a prorrogar los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible", dijo el martes el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en la escalinata del Capitolio.

Añadió que el encarecimiento de la sanidad al que se enfrentan millones de estadounidenses se produce "en un entorno en el que el coste de la vida ya es demasiado alto."

El lunes, en la Casa Blanca, los líderes demócratas del Congreso compartieron con Trump sus preocupaciones sobre la atención sanitaria. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo tras la reunión que Trump "no era consciente" de que tantos estadounidenses verían incrementados sus costes sanitarios.

Los republicanos piden primero un plan provisional y después una negociación

Los republicanos afirman que entregaron a los demócratas una medida de financiación provisional no controvertida y argumentan que los demócratas están optando por cerrar el Gobierno.

"No pedimos a los demócratas que se tragaran ninguna nueva política republicana", dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, tras la votación fallida del martes.

"No añadimos cláusulas partidistas. Simplemente pedimos a los demócratas que prorrogaran los niveles de financiación existentes, que permitieran al Senado continuar la labor bipartidista de asignaciones que iniciamos. Y los demócratas del Senado dijeron que no", recalcó Thune.

También han afirmado falsamente que los demócratas forzaron la lucha por el cierre del gobierno para dar asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Estos inmigrantes no son elegibles para el seguro mediente ACA o para Medicaid.

PUBLICIDAD

Los líderes republicanos han ofrecido negociar con los demócratas sobre los subsidios del seguro de salud ACA, pero solo después de que voten para mantener el gobierno abierto hasta el 21 de noviembre.

"Iré al Capitolio ahora mismo para hablar con Chuck Schumer y los demócratas del Senado sobre el apoyo a las primas de la Ley de Asistencia Asequible, pero sólo después de que hayan reabierto el gobierno", dijo el vicepresidente JD Vance el miércoles en Fox News.

Eso podría ser más fácil de decir que de hacer, ya que muchos republicanos en el Congreso siguen oponiéndose firmemente a la ampliación de los créditos fiscales mejorados.

Vea también: