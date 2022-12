No existe un diésel que no contamine, como afirma AMLO

Un portavoz de la EPA dijo a elDetector que el diésel bajo en azufre en las locomotoras es menos perjudicial para la salud, pero no quiere decir que es "no contaminante". Por su parte, un representante de Fuel Economy respondió en correo electrónico a elDetector que todos los combustibles diésel tienen emisiones asociadas, por lo que no existe un diésel que sea 100% no contaminante. En esto coincidió Dana Olguin, coordinadora de comunicación y medios de Greenpeace México .