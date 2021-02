¿Revelará Emma Coronel información a cambio de ser testigo protegido? Algunos expertos creen que sí

“Yo creo que no habrá juicio y que Emma, en algún momento, va a desaparecer de la vista de todos nosotros bajo una identidad diferente, si es que coopera con el gobierno de Estados Unidos”, mencionó Esquivel, quien entrevistó a la esposa de 'El Chapo' al concluir su juicio en 2019, en su videoblog 'Siete Minutos de Noticias e Ironías'.

“Dudo mucho que pueda obtener la libertad ganando un juicio y que, además de hacerlo, quede como si nada y se regrese a México… ¿Por qué le convendría eso (cooperar)? Porque en el narcotráfico no se perdonan las traiciones”, sentenció el corresponsal de la revista Proceso en Washington DC.

Se entregó a las autoridades

El Departamento de Justicia no lo ha confirmado, mientras que el abogado de ella, Jeffrey Lichtman, dijo estar "sorprendido" por esta filtración. "Me condenarán si le respondo a un cobarde filtrador anónimo con una réplica puntual en el expediente", respondió a Vice.

Un personaje clave

En una audiencia el martes Lichtman, el abogado de Coronel Aispuro y de Guzmán, dijo que no estaba preparado para determinar si su clienta se declararía culpable o inocente. La primera opción significa doblar las manos ante el Departamento de Justicia; la segunda, luchar en una corte federal.

Es poco alentador el panorama que dibuja para este caso el abogado penalista Oscar Arroyabe, quien ha sido defensor de narcos. “Ella absolutamente no asciende al nivel del esposo. Pero yo sí creo que la tienen en un nivel más que un trabajador común y corriente” en la conspiración por contrabando de drogas, señaló en una entrevista con Univision Investiga.

El camino de ‘La Chapodiputada’

‘La Chapodiputada’ nunca fue sentenciada y desde febrero de 2020 su paradero es desconocido. El Buró Federal de Prisiones (BOP) indica desde entonces que no la tiene bajo custodia. Es posible que esté ahora en el programa de testigos protegidos, algo que es muy difícil de verificar.

“Por seguridad de todos los involucrados, el Servicio de Alguaciles de EEUU (US Marshals) no confirma ni niega ninguna información sobre nadie que pueda o no participar en el Programa de Seguridad de Testigos”, dijo su vocero James P. Stossel en un comunicado enviado a Univision Noticias.