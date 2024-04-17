'El Chapo' Guzmán denuncia que no puede recibir llamadas ni visitas en la prisión

Video Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán denuncia ser víctima de acoso e intimidación en la prisión donde permanece

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el que fuera el narcotraficante más poderoso de México, ha denunciado que no puede recibir llamadas telefónicas ni visitas en la prisión estadounidense de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua.

Guzmán, que en el pasado fue capaz de fugarse de las cárceles mexicanas aparentemente a voluntad, escribió a finales de marzo una carta que se ha conocido ahora dirigida al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quejándose de que no había podido hablar con sus hijas gemelas.

PUBLICIDAD

'El Chapo' cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, tras ser condenado por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial.

“El centro dejó de concederme llamadas con mis hijas. Y no he tenido llamadas con ellas desde hace siete meses”, escribió Guzmán, en referencia a mayo de 2023. “He preguntado cuándo me van a dar una llamada con mis hijas y el personal de aquí me dijo que el agente del FBI que monitorea las llamadas no contesta. Eso es todo lo que me han dicho”, escribió en la misiva.

“Es una discriminación sin precedentes contra mí”, denuncia Guzmán. “Han decidido castigarme no dejándome hablar con mis hijas”.



El mundialmente conocido narcotraficante también pidió al juez que autorizara una visita de su esposa, Emma Coronel, pero no dijo cuándo se le permitió verla por última vez. Coronel también se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2021, pero luego fue liberada.

“Le pido que, por favor, la autorice a visitarme y que traiga a mis hijas a visitarme, ya que mis hijas solo pueden visitarme cuando están en vacaciones escolares, ya que están estudiando en México”, escribió Guzmán.

La respuesta del juez

El juez respondió la semana pasada diciendo que, una vez que Guzmán fue condenado, todas las disposiciones están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos y que él no tenía poder para intervenir.

“En consecuencia, su petición debe ser denegada”, dijo el juez Cogan.

Las cartas fueron archivadas por el tribunal en el expediente del caso, que es accesible al público.



'El Chapo' Guzmán dirigió el Cartel de Sinaloa en sangrientas batallas territoriales que cobraron la vida de miles de mexicanos. Escapó dos veces de prisión en su país, una de ellas a través de un túnel de más de media milla que llegaba hasta su celda.

PUBLICIDAD

Tras ser extraditado a Nueva York, su juicio de tres meses incluyó historias de espeluznantes asesinatos, sobornos políticos, cocaína escondida en latas de jalapeños y pistolas con joyas incrustadas.

En 2023, México extraditó a uno de sus muchos hijos, Ovidio Guzmán López, a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo de capitales y otros cargos.