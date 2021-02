Cómo espió EEUU a Emma Coronel: desde la boda con 'El Chapo' hasta su arresto en Virginia

“Su nueva esposa, de 18 años de edad, se llama Emma Coronel Aispuro”. Esta frase en la crónica de la periodista Patricia Dávila dio a conocer en 2007 a la bella joven que se había convertido en la tercera cónyuge de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, considerado en esos días el narcotraficante más buscado del mundo. Desde ese momento esta mujer nacida en California en 1989 no volvió a ser la misma.

Aunque subrayó en varias entrevistas con la prensa que no estaba involucrada en los negocios ilícitos de su marido, el Departamento de Justicia (DOJ) le formuló un cargo de narcotráfico internacional por el cual podría pasar el resto de su vida en prisión. La arrestaron el lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, y al día siguiente una jueza federal ordenó que siga detenida sin derecho a fianza en espera de un posible juicio.

Incluso el diario The New York Post publicó en abril de 2019 que el gobierno de EEUU la estaba investigando “por su rol en el escape de ‘El Chapo’” de una prisión mexicana en 2015.

"No he cometido ningún delito"

“Miedo de estar en la cárcel, no, porque yo no he cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí (en EEUU) o allá (en México) si tuvieran pruebas”, le dijo Coronel al periodista Jesús Esquivel a finales de enero de 2019, según recoge el libro "El juicio. Crónica de la caída del Chapo".