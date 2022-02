Trasladan a Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, a una prisión texana de mínima seguridad

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar en esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad. Pero también me enseñaron a aceptar mis errores y a pedir perdón por ellos (…) Esos mismos valores son los que quiero enseñarles a mis hijas. Ellas son el motivo más importante por el cual acepto mis errores y pido perdón por ellos. Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan sin su mamá”, concluyó.