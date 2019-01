Una relación amorosa que terminó en narcotráfico: habla la 'Chapodiputada' en la corte de Brooklyn

Dijo que aceptó cooperar con la Fiscalía como parte de su acuerdo de culpabilidad y “por los actos malos que he hecho”.

“Trabajé con él recolectando marihuana”

“Trabajé con él recolectando marihuana en la sierra de Durango y Sinaloa. Y haciendo algunas fachadas de algunos negocios, estructurando negocios como una cortina de humo para que no fueran identificados como un negocio de droga”, explicó.

“Hablaba de nuestra relación, de romanticismo; quería tener una relación más estable conmigo”, contó esta mujer, mencionando que en un principio lo veía una vez al mes y que con el paso del tiempo las visitas se hicieron cada vez más frecuentes, “hasta que me fui quedando más con él”.

Sánchez en la sierra

Para el otoño de 2011, Sánchez regresó a una comunidad agrícola en la cual creció para comprar marihuana en nombre de Guzmán, de acuerdo con su relato. Le pidió ese favor porque conocía a los productores. “En una ocasión me preguntó si sabía de tipos de marihuana. Le dije que no sabía mucho y de todos modos me mandó a la sierra a reunirme con gente que sembraba marihuana”, contó.