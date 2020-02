El 'Rey' Zambada y otros testigos del juicio del Chapo ya "no están bajo custodia" de las autoridades de prisiones

Cierta confusión produjo este sábado un hilo de Twitter del periodista Alan Feuer, que escribe para The New York Times, y anunció que Jesús 'El Rey' Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, 'La Chapodiputada' y Jorge Milton Cifuentes ya no se encontraban bajo custodia de las autoridades de prisiones, sugiriendo que podrían haber sido liberados de sus condenas, presuntamente gracias a su participación como testigos en el juicio contra el Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Tras este anuncio, varios medios publicaron la noticia, pero el semanario mexicano Proceso informó que la liberación de esos testigos no se ha producido.

"Para quedar libres la orden tendría que venir de un juez federal y de nadie más", explicó a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Los tres o están bajo la custodia de los US Marshalls (alguaciles federales) o en el programa de testigos protegidos”, subrayó el funcionario estadounidense que habló al medio mexicano bajo condición de anonimato.

Alan Feuer fue uno de los periodistas que cubrió directamente el juicio al Chapo en Nueva York y atiende las cortes de ese estado, con lo cual es una fuente creíble sobre estos temas y aunque no publicó directamente que se hubiese producido la liberación de estos testigos, mostró capturas de pantalla del sitio web del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), en donde se notificaba que esas personas ya no estaban bajo su custodia.

Tras la confusión desatada por sus tuits, el propio reportero ha intentado esclarecer la intención de sus mensajes, aprovechando para criticar el secretismo y la transparencia del gobierno estadounidense en cuanto a la información pública sobre sentencias judiciales.

"Mi punto no fue que estos acusados habían sido liberados (excepto quizás por Jorge) sino que ya no están bajo custodia de la prisión y no sabemos dónde están porque casi todo sobre ellos está sellado. La confusión, diría, proviene de la opacidad de los archivos", escribió Feuer y añadió en otro mensaje: "Si el gobierno de los EEUU fuera mejor en presentar al público las decisiones de sentencia, no habría confusión".





¿Podrían ser liberados el 'Rey' Zambada y los otros testigos?

Jesús, el 'Rey Zambada', hermano del 'Mayo' Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, antigua amante del Chapo y diputada del Congreso de Sinaloa y el colombiano Jorge Milton Cifuentes, se encuentran negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia para reducir sus sentencias tras haber servido a la acusación contra Joaquín Guzmán.

“Si el BOP publica que ya no tiene bajo su custodia a un reo, hay dos explicaciones”, explicó a Proceso el funcionario del Departamento de Justicia de EEUU. “La primera, es que el reo está en poder de los alguaciles porque lo están llevando a otros juicios o a su juicio (y para ello tiene que salir de prisión, ya sea a testificar o estar frente al juez de su caso) y la segunda, puede ser que ya ingresó a un programa de testigos protegidos”, explicó la fuente y añadio que en ambos casos la liberación debe ser dictaminada por un juez federal. "...El BOP no tiene la potestad de liberar a nadie, para eso existe el poder judicial".



Para los delincuentes que colaboran en la acusación de otros delincuentes existe una posibilidad de condonar o reducir sus penas. A estos criminales que sirven de testigo el Departamento de Justicia los llama "testigos cooperantes" y en efecto, podrían quedar en libertad o ver sus condenas ampliamente reducidas, pero para ello el Departamento de Justicia debe enviar una carta a la Corte Federal, que avale la cooperación de los reos y su buena conducta.

Si bien por el momento no se conoce el paradero de los tres testigos y en efecto, estos podrián ver reducidas sus penas y llegar incluso a ser liberados si ya han cumplido la sentencia menor, que no estén bajo la responsabilidad del GOP no implica que hayan sido puestos en libertad.

De acuerdo con el medio Proceso, esa misma notificación de no estar bajo custodia del BOP aparecía en el perfil del Chapo mientras este estaba acudiendo a su juicio en Brooklyn.

En el caso del narco colombiano Jorge Cifuentes, que trabajó con el Chapo traficando coca de Ecuador, existe una posibilidad de que realmente haya sido liberado, pues según el estatus de su caso en la web del BOP, aparece como que fue liberado de la prisión en diciembre de 2019, como bien notificó Alan Feuer.





El caso de 'El Vicentillo', el sobrino de 'El Rey' Zambada

Un ejemplo de estos posibles beneficios derivados del propio juicio contra 'El Chapo' es el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, ' El Vicentillo', hijo del 'Mayo' y sobrino de 'El Rey' Zambada, quien también fue testigo de la acusación.

Tras haber finalizado el juicio contra el Chapo Guzmán, 'el Vicentillo' fue re-sentenciado a 15 años de cárcel (tenía una condena de 43) y después de finalizar ese plazo, que ya en parte ha cumplido, pasará a ser testigo protegido, por lo que, junto a su esposa e hijos, recibirán nuevas identidades y se irán a vivir a un paradero desconocido, recibiendo apoyo del gobierno de Estados Unidos.