Qué hará Emma Coronel al salir de la cárcel: su abogada explica las intenciones de la esposa de ‘El Chapo’

“Este evento no es lo único que define a Emma Coronel… Es mucho más que la esposa de ‘El Chapo’, es mucho que esta chica, como la llamaban, ‘reina de belleza’. No, no, no. Emma Coronel tiene un talento y un potencial como persona… Creo que ahora, en este nuevo año, vamos a ver quién realmente es Emma y cómo ella ahora se desenvuelve en su vida”.