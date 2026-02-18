Irán Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente Un adolescente iraní que participó en las protestas nacionales de enero se enfrenta a la pena de muerte tras ser condenado por matar a un policía durante las manifestaciones, según informó una ONG.

Un adolescente iraní que participó en las protestas nacionales de enero pasado se enfrenta a la pena de muerte tras ser condenado por matar a un policía durante las manifestaciones, según informó una ONG.

La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que Saleh Mohammadi, de 18 años, ya había sido condenado a muerte, aunque el poder judicial iraní declaró que no se había dictado ninguna sentencia definitiva y "ejecutable" en el caso.

¿Cuál es la pena de muerte que enfrentará Saleh Mohammadi?

Según IHR, el tribunal también había ordenado que el ahorcamiento de Mohammadi se llevará a cabo en público en el lugar del presunto delito, en la ciudad central de Qom.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha advertido que no habrá "clemencia" con los condenados por actos violentos durante las protestas.

Los grupos de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad de matar a miles de personas en su represión de las protestas, que las autoridades iraníes atribuyeron a Estados Unidos e Israel.

IHR afirmó que Mohammadi, que había participado en competiciones internacionales de lucha libre, había sido condenado a muerte por un tribunal de Qom el 3 de febrero por matar al policía el 8 de enero.

Presuntas confesiones fraudulentas

IHR explica que Mohammadi "se vio obligado a realizar confesiones autoincriminatorias en la fase de investigación, que posteriormente se retractó ante el tribunal", pero este lo rechazó.

IHR afirmó que "cientos" de personas se enfrentan a cargos relacionados con las protestas que podrían acarrearles la pena de muerte. El grupo afirmó que esta era la primera sentencia de muerte que había confirmado, aunque es posible que ya se hayan dictado otras.

La agencia de noticias judicial Mizan confirmó que Mohammadi estaba detenido, pero añadió que "no se le ha dictado ninguna sentencia definitiva y ejecutable".

Las condenas a muerte en Irán pueden ser apeladas. IHR afirmó que Mohammadi tenía 20 días para apelar según la ley, pero advirtió que en el pasado ha habido casos de personas ejecutadas antes de que transcurriera ese plazo.

Muertos y detenidos por protestar

Más de 7,000 personas murieron durante las protestas, según la ONG Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, la gran mayoría —6,506 de ellas— manifestantes abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad.

"Tras la matanza masiva sin precedentes de manifestantes, las autoridades de la República Islámica pretenden ahora aterrorizar a la sociedad mediante la ejecución de los manifestantes detenidos", afirmó el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

"La sentencia de muerte de Saleh supone una peligrosa escalada", añadió.

Irán es el país con más ejecuciones del mundo después de China, según los grupos de derechos humanos. El año pasado ahorcó al menos a 1,500 personas, según cifras de la IHR, que también afirma que ejecutó a 12 personas en casos relacionados con una ola de protestas en 2022-2023.

Más sanciones de EEUU por represión

El Departamento de Estado anunció este miércoles que impuso restricciones de visa a 18 funcionarios del gobierno iraní y ejecutivos de la industria de las telecomunicaciones, así como a sus familiares, por su " complicidad, o presunta complicidad, en serias violaciones de derechos humanos, particularmente impedir el derecho de los iraníes a la libertad de expresión y la reunión pública pacífica".

Unas 58 personas son señaladas dentro de esta medida, explica el Departamento de Estado.

El gobierno de Donald Trump señala que durante las protestas nacionales que tuvieron lugar en Irán en diciembre de 2025 y enero de 2026, "el régimen iraní desató la violencia y la represión contra decenas de miles de manifestantes pacíficos".

Entre las medidas del régimen iraní se incluyó "un bloqueo casi total de Internet en todo el país, sin precedentes en cuanto a su alcance y duración, que restringió gravemente la documentación independiente de los abusos y aisló a los iraníes del mundo".

Según el Departamento de Estado, "incluso hoy en día, el régimen sigue restringiendo la capacidad de los iraníes para ejercer sus libertades fundamentales".