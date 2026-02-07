Irán

Irán amenaza con atacar bases de EEUU si fuerzas estadounidenses lanzan una ofensiva

El ministro de Exteriores de Irán advirtió que responderá con ataques a bases estadounidenses ante una ofensiva de EEUU.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que Teherán responderá con ataques directos a las bases de Estados Unidos en la región ante cualquier agresión de Washington.

"No sería posible atacar suelo estadounidense, pero atacaremos sus bases en la región" si Irán es atacado por las fuerzas estadounidenses, dijo Araghchi a la cadena Al Jazeera.

Araghchi también afirmó que hay una "desconfianza muy, muy profunda" después de lo que sucedió durante las conversaciones anteriores, cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la guerra Israel-Irán del año pasado.

"No atacaremos a los países vecinos; más bien, atacaremos las bases estadounidenses estacionadas en ellos. Hay una gran diferencia entre ambos", añadió.

Araghchi también declaró que el "tema de los misiles" y otros asuntos de defensa "de ninguna manera son negociables, ni ahora ni en el futuro".

Video Evacuación parcial en base de Qatar elevó alerta de EEUU por amenazas en Medio Oriente

Sin embargo, Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

Visita Brad Cooper el USS Abraham Lincoln

Por primera vez en las negociaciones con Irán, Estados Unidos llevó el viernes a su principal comandante militar en Oriente Medio a la mesa. El almirante de la Marina Brad Cooper, jefe del Comando Central, visitó luego el USS Abraham Lincoln el sábado junto con Witkoff y Kushner, según el comando.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi dijo a periodistas el viernes que "las conversaciones nucleares y la resolución de los principales problemas deben llevarse a cabo en una atmósfera tranquila, sin tensiones y sin amenazas".
Video Irán rechaza diálogo con EEUU y advierte respuesta "contundente" ante amenazas de Trump
