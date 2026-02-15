Noticias

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, prevé reunirse con representantes de Suiza, Omán y el director de la Organización Internacional de Energía Atómica

El principal diplomático de Irán viajará a Ginebra este 15 de febrero de 2026 para participar en una nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, según medios oficiales.

La delegación, encabezada por el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, partió desde Teherán tras un primer encuentro indirecto realizado en Omán, que actuará nuevamente como mediador.

Irán y Estados Unidos retoman diálogo en Europa

La agencia estatal IRNA confirmó el traslado del equipo negociador; según la agencia de noticias The Associated Press (AP), intentos previos de diálogo se frustraron tras la escalada militar del año pasado entre Irán e Israel, que incluyó ataques a instalaciones nucleares iraníes.

Amenazas, presión y estrategia militar

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, ha reiterado que podría recurrir a la fuerza para obligar a Irán a aceptar límites estrictos a su programa nuclear, postura que Teherán rechaza. A su vez, autoridades iraníes han advertido que responderían de forma proporcional ante cualquier ofensiva.

Países árabes han señalado que un ataque podría detonar un conflicto regional de mayor escala. Washington insiste en que Irán no debe enriquecer uranio, mientras el gobierno iraní defiende el carácter pacífico de su programa, pese a que su nivel de enriquecimiento alcanzó el 60% antes de la guerra de junio.

Reuniones clave y despliegues militares

En el marco del viaje, Araghchi prevé reunirse con representantes de Suiza, Omán y el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país aún apuesta por una solución diplomática. Enviados de Trump, como Steve Witkoff y Jared Kushner, también viajan para participar en el proceso.

Nadie ha podido lograr un acuerdo exitoso con Irán, pero vamos a intentarlo. Estamos enfocados en las negociaciones”, dijo Rubio en una conferencia de prensa después de reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava, de acuerdo con AP.

Presiones internacionales y posturas divergentes

Durante una conferencia en Bratislava junto al primer ministro Robert Fico, Rubio subrayó que el objetivo es lograr un acuerdo viable. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exige que cualquier pacto limite misiles balísticos y el apoyo iraní a Hamás y Hezbollah.

El primer ministro israelí dijo en un discurso el domingo que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe asegurarse de que “todo el material enriquecido tiene que salir de Irán”.

Mientras la tensión persiste, las negociaciones en Ginebra se perfilan como un intento decisivo para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

