Estados Unidos Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país La embajada virtual estadounidense de Teherán avisó a sus ciudadanos en la república islámica que deben prepararse para cortes continuos de internet y planificar medios de comunicación alternativos.

Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán pidió a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país y que "tengan un plan para hacerlo "que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense".

En una alerta de seguridad en su sitio web, la embajada virtual estadounidense de Teherán avisó a sus ciudadanos en la república islámica que deben prepararse para cortes continuos de internet y planificar medios de comunicación alternativos.

Y, si es seguro hacerlo, añadió, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía, pero que no viajen a Afganistán, Irak o la zona fronteriza entre Pakistán e Irán.

Conversaciones Irán-EEUU

La alerta tiene lugar mientras Irán y Estados Unidos se preparan para dialogar el viernes en Omán sobre el programa nuclear de Teherán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Irán y ha trasladado portaaviones al Golfo, insinuando una posible acción militar debido a las protestas.

Trump también ha vuelto a poner el foco en el programa nuclear iraní después de que la guerra de junio interrumpiera las conversaciones previas.

Omán ha mediado en conversaciones anteriores entre ambos países . Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, pero ha estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

