¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán

Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

En medio del aumento de la tensión en Medio Oriente, marcado por la vigilancia naval y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creció la preocupación internacional luego de que se reportara una fuerte explosión en las cercanías de una central nuclear en Irán.

La situación generó temor ante la posibilidad de un nuevo ataque contra Teherán. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la presunta explosión cerca de Afganistán.

Reportan fuerte explosión en Teherán

A través de redes sociales, decenas de ciudadanos iraníes aseguraron haber escuchado un fuerte estruendo la noche del martes 27 de enero de 2026 en zonas cercanas a Pakdasht y Parchin, en Varamin, al sur de la provincia de Teherán.

Los testimonios provocaron alarma entre la población, ya que muchos temieron que se tratara de un ataque militar por parte de tropas estadounidenses, en el contexto de las tensiones políticas actuales.

Los reportes se difundieron rápidamente, generando incertidumbre tanto a nivel local como internacional, debido a la cercanía del sonido con instalaciones de carácter militar.

¿Hubo una explosión en central nuclear de Irán?

De acuerdo con información difundida por la cadena Iran International y la agencia de noticias Mehr, funcionarios iraníes confirmaron que el sonido fue real; sin embargo, aclararon que no se trató de una explosión ni de un ataque.

Las autoridades explicaron que el estruendo escuchado cerca del centro militar de Pakdasht fue consecuencia de actividades y pruebas rutinarias realizadas en las instalaciones. Posteriores verificaciones confirmaron que los ruidos provinieron de medidas y procedimientos estándar, descartando cualquier incidente, explosión o acción militar.

Incertidumbre continúa

Hasta el momento, el gobierno de Irán no ha proporcionado información adicional sobre la naturaleza específica de dichas pruebas. Esto ha mantenido la incertidumbre sobre las causas exactas del fuerte sonido registrado en Pakdasht y Parchin.

Aunque las autoridades negaron cualquier ataque, el episodio provocó caos entre la población y dudas a nivel internacional, especialmente ante el clima de tensión entre Irán y Estados Unidos, que mantiene en alerta a la región y al mundo.

Irán alerta a Medio Oriente ante posible ataque estadounidense

Según la agencia Associated Press (AP), funcionarios iraníes contactaron el miércoles 28 de enero de 2026 a varios países de Medio Oriente ante la amenaza de un posible ataque militar de Estados Unidos, a un mes del inicio de masivas protestas en Irán y un día después de la presunta explosión en una base nuclear.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos informaron que no permitirán el uso de su espacio aéreo para una ofensiva contra territorio iraní. No obstante, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y destructores con misiles guiados en la región, lo que mantiene elevada la tensión geopolítica.

Activistas denunciaron que al menos 6,221 personas han muerto desde el inicio de las protestas, aunque advierten que la cifra real podría ser significativamente mayor. Esta situación ha generado una creciente presión internacional y ha reforzado el debate sobre una eventual intervención extranjera.

Trump, advirtió que su gobierno mantiene dos “líneas rojas”: el asesinato de manifestantes pacíficos y una eventual ejecución masiva de detenidos. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump pidió a Irán a negociar un acuerdo “justo y equitativo, sin armas nucleares”, y aseguró que el tiempo se está agotando. Además, al referirse a ataques previos en junio, lanzó una advertencia directa: “el próximo ataque será mucho peor”.