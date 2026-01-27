Irán Irán cruza advertencias con Israel y gobierno de Netanyahu amenaza con una "fuerza nunca antes vista" Irán e Israel elevaron el tono de su dialéctica intercambiando advertencias hostiles este martes, mientras el grupo de ataque del portaviones estadounidense Abraham Lincoln llegó a aguas del Medio Oriente.

Video Israel recupera restos del último rehén en Gaza y abre paso al plan de paz de Trump en Rafah

La tensión geopolítica se elevó este martes en el Medio Oriente, con Israel e Irán intercambiando advertencias sobre posibles agresiones militares mutuas, mientras el grupo de ataque del portaviones estadounidense Abraham Lincoln está en la región para participar en ejercicios militares.

Irán considerará como " hostiles" a países vecinos si se utiliza su territorio para lanzar ataques, advirtió este martes un alto mando de los Guardianes de la Revolución.

Fars Mohamad Akbarzadeh, un miembro de la cúpula de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, una fuerza de élite de la República Islámica, advirtió.

Los países vecinos son nuestros amigos, pero si su suelo, su espacio aéreo o sus aguas se utilizan contra Irán, serán considerados hostiles



A esto, Israel indicó con su primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmando que su país replicará cualquier ataque iraní y advirtió que en ese caso la república islámica se enfrentaría a un nivel de fuerza sin precedentes.

"Si Irán comete el grave error de atacar a Israel, responderemos con una fuerza sin precedentes", dijo Netanyahu en una conferencia de prensa televisada

Por su parte, Israel aseguró este martes que está en enfocada en desarmar a Hamás —que durante décadas ha tenido el respaldo del régimen iraní— y desmilitarizar Gaza tras el regreso del último rehén del territorio palestino.

También prometió bloquear la creación de un Estado palestino en Gaza, insistiendo en que Israel mantendría el control de seguridad tanto sobre este como sobre la Cisjordania ocupada, a pesar del creciente reconocimiento internacional de la condición de Estado palestino.

El plan de alto el fuego en Gaza patrocinado por Estados Unidos, en vigor desde el 10 de octubre, estipulaba el regreso de todos los rehenes retenidos en el territorio en su primera fase, y el desarme de Hamás en la segunda.

"Ahora nos centramos en completar las dos tareas restantes: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza de armas y túneles", señaló Netanyahu en la conferencia de prensa.

La guerra de los 12 días

Israel libró una guerra de 12 días contra Irán el pasado mes de junio, en la que atacó objetivos militares en todo el país y mató a varios altos mandos militares y científicos nucleares de la República Islámica.

Irán respondió con ataques con misiles balísticos contra ciudades israelíes. Estados Unidos se unió brevemente a los ataques contra instalaciones nucleares clave antes de declarar un alto el fuego.

Retórica de Irán contra EEUU

Los avisos de Irán ocurren mientras EEUU movilizó a las aguas del Medio Oriente a su portaviones Abraham Lincoln, junto con su grupo de ataque, para participar en ejercicios militares de la fuerza aérea, mientras ambos países se enfrentan por la mortal represión de Teherán en las protestas contra su gobierno, que según ONG independiente dejaron miles de muertos.

El presidente iraní dijo este martes que las "amenazas" de Estados Unidos contra la República Islámica solo causarán inestabilidad. Washington no ha descartado una nueva intervención militar contra Teherán por su represión de las protestas.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, criticó las "amenazas" de Estados Unidos este martes durante una llamada con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del reino, asegurando que estas "tienen como objetivo perturbar la seguridad de la región" y que "no lograrán nada más que inestabilidad para ellos".

Desde que las autoridades iraníes emprendieron su campaña de represión de las manifestaciones, a principios de mes, acompañada de un apagón total de internet, Trump ha dado señales contradictorias sobre una posible intervención.

"Tenemos una gran flota naval al lado de Irán. Mayor que la de Venezuela", declaró Trump al portal de noticias Axios, semanas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense.

"Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar", añadió el mandatario republicano.

Según Axios, Trump se negó a discutir las opciones que le presentó su equipo de seguridad nacional, o cuál de ellas prefiere.

¿Irán en su punto más débil?

Los analistas afirman que incluyen ataques contra instalaciones militares o golpes selectivos contra el sistema clerical que gobierna Irán desde la revolución islámica que derrocó al sah.

El diario New York Times, en tanto, informó que Trump recibió múltiples informes de inteligencia "que indican que la posición del gobierno iraní se está debilitando" y que señalan que su control del poder "se encuentra en su punto más débil" desde la caída del sah.

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham declaró al periódico que habló con Trump en los últimos días sobre Irán y que "el objetivo es acabar con el régimen".