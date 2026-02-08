Noticias

Canciller de Irán dice que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias

Abbas Araghchi, dijo que creía que el secreto de la República Islámica de Irán venía de la capacidad para resistir el acoso y las presiones de otros

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo este domingo 8 de febrero que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias.

Esto ocurre después de que el viernes el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió las conversaciones en Omán con los estadounidenses como “un paso adelante”; sin embargo, las declaraciones de Araghchi muestran la realidad.

¿Qué dijo Araghchi?

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que creía que el secreto de la República Islámica de Irán venía de la capacidad para resistir el acoso y las presiones de otros.

"Temen nuestra bomba atómica, aunque no estamos buscando una bomba atómica”, mencionó.

Además, mencionó que su “ bomba atómica” es el poder a decir “no” a las grandes potencias.

¿“Bomba atómica” solo una expresión?

Se puede tomar como metáfora lo de la “bomba atómica”, no obstante, Irán se había estado enriqueciendo en uranio hasta en un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%, y es el único estado sin armas nucleares en hacerlo.

Asimismo, en los últimos años, las autoridades iraníes también han amenazado cada vez más con que la República Islámica podría desarrollar la bomba, incluso mientras sus diplomáticos han señalado las enseñanzas del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como edicto religioso, de que Irán no construiría una.

Conversaciones del viernes.

En las conversaciones del viernes 6 de febrero, el almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper estaba en Omán. Como recordatorio de la presencia militar de Estados Unidos en la región.

De igual manera, Araghchi resaltó que, después de conversaciones el año pasado, Estados Unidos decidió atacarlos en medio de las negociaciones.

“Si das un paso atrás en las negociaciones, no está claro hasta dónde llegará”, dijo Araghchi.

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Washington esta semana, e Irán será el principal tema de discusión, dijo su oficina.

