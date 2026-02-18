Noticias ¿Hay una niña mexicana en los archivos de Epstein? Demócrata revela que supuesta red de tráfico llegaba a México El congresista demócrata, Ro Khanna, reveló que en los más de 3 millones de archivos del caso Epstein que fueron revelados se mencionan víctimas no solo de Estados Unidos y Europa, sino de México y otros países como Brasil, Ecuador y Guatemala.

Video Caso Epstein y Reino Unido: Princesas Beatriz y Eugenia involucradas según archivos liberados

La red de Jeffrey Epstein en Estados Unidos se extendió durante años a otras latitudes, desde Europa y América Latina, incluidos países como México, según confirmó el congresista demócrata Ro Khanna, quien impulsó la transparencia de los archivos del empresario que vincula a personajes de las más altas esferas sociales y políticas del mundo.

En entrevista con el medio La Opinión, reveló que la supuesta red de tráfico sexual alcanzó a menores de la clase trabajadora de países como Brasil, México y Ecuador, y que es necesario que los hombres que cometieron violencia en contra de ellas sean procesados.

Muchas de estas sobrevivientes son de Latinoamérica, así que bastantes de Brasil, México, Ecuador. Muchas de ellas son de clase trabajadora, y fueron hombres ricos y poderosos quienes las violaron, quienes las explotaron, porque eran hijas de inmigrantes, porque eran hijas de familias de clase trabajadora Ro Khanna, congresista demócrata



Tras la publicación de los archivos de Epstein, se ha revelado que las víctimas de la red de tráfico sexual no solo alcanzaron a niñas y jóvenes de Estados Unidos o Europa, sino también procedentes de países como México, Brasil, Guatemala y Ecuador.

Khanna detalló que el común denominador de las víctimas era ser hijas de mujeres inmigrantes, sin una figura paterna y procedentes de familias de clases trabajadoras.

Sabían que no conocían a las fuerzas del orden, sabían que no conocían al FBI, y que no podían alzar la voz. Así que este es un problema de clases sociales. Por eso dije que esta clase de Epstein es abuso. Estas chicas, y es un problema racial, porque muchas de ellas provenían de familias inmigrantes Ro Khanna, congresista demócrata

Un caso clave ocurrido en México

El congresista demócrata indicó que tras la publicación de los más de tres millones de archivos surgió un caso por demás polémico que involucra al exembajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, quien estuvo en el cargo desde mayo de 2011 hasta julio de 2015.

En los archivos se menciona que Wayne habría sostenido una relación sexual con una menor de 11 años, originaria de Chihuahua, a quien presuntamente dejó embarazada.

El caso se expuso en correos electrónicos enviados por Ken Turner, exveterano de la Fuerza Aérea estadounidense, a un detective del NYPD, Walter E. Harkins, donde se expone que Turner y otras personas reportaron ataques mientras investigaban sobre el exmarine Richard Marcinko y una fiesta en Chihuahua, México, y el presunto encuentro del exembajador Wayne con una menor de edad.

Quizás quieras interrogar al ex embajador de Estados Unidos en México, el Sr. Anthony Earl Wayne, sobre su participación con una menor de edad cuando asistió y fue arrestado por la Policía Federal. Creemos que Marcinko y Epstein participaron en la organización de esta fiesta, que se celebró en Ciudad Juárez, México, en 2014, en un centro de alojamiento controlado por el Consulado de Estados Unidos. Correo electrónico del caso Epstein



Tras la publicación, el exembajador reaccionó en X con un mensaje acusando que todo era “mentira”, pero luego desactivó su cuenta.

El caso Epstein ha puesto bajo presión al gobierno del presidente Donald Trump y a él mismo, pues su nombre también aparece en docenas de archivos y correos electrónicos, que sugieren que el magnate era cercano a Epstein.

