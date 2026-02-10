Irán El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, concedió más indultos o reducciones de sentencia a más de 2,000 personas condenadas por la justicia de la república islámica, pero ninguna de ellas estuvo envuelta en las recientes protestas antigubernamentales.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, concedió el martes indultos o reducciones de condena a más de 2,000 personas, informó el poder judicial, que añadió que ninguno de los implicados en las recientes protestas figura en la lista.

La decisión llega antes del aniversario de la revolución islámica, fecha que, junto con otras ocasiones importantes en Irán, tradicionalmente ha estado marcada por la aprobación de indultos similares.

"El líder de la revolución islámica aceptó la solicitud del jefe del poder judicial para indultar o reducir o conmutar las penas de 2,108 condenados", indicó el sitio internet Mizan Online del poder judicial.

Sin embargo, la lista excluye a "los acusados y condenados por los recientes disturbios", señaló el medio citando al vicejefe del poder judicial, Alí Mozaffari.

Las protestas contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en manifestaciones antigubernamentales a nivel nacional que alcanzaron su punto máximo el 8 y 9 de enero.

Teherán reconoce que más de 3,000 personas murieron durante las manifestaciones, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes, y atribuye la violencia a "actos terroristas".

Las autoridades iraníes afirman que las protestas iniciaron como pacíficas antes de convertirse en "disturbios instigados desde el extranjero", que abarcaron muertes y vandalismo.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en EEUU, afirma que ha verificado 6,964 muertes en las protestas, la mayoría de ellas de manifestantes.

