Irán Así es el dron kamikaze iraní Shahed-139 que Estados Unidos derribó en el Mar Arábigo

Así es el Shahed-139: el letal dron de Irán con guía satelital que puso en alerta a Estados Unidos, conoce su alcance y capacidad de armamento.

Video Trump moviliza portaaviones USS Abraham Lincoln hacia Irán y amenaza con un ataque nuclear masivo

Un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, informó este martes el Comando Central de Estados Unidos. Se trata del Shahed-139, equipo de nueva generación capaz de realizar tareas de inteligencia y combate sofisticado.

Las autoridades estadounidenses identificaron que el vehículo aéreo no tripulado se acercó agresivamente al portaaviones con intenciones poco claras y siguió volando hacia él a pesar de las medidas disuasivas.

PUBLICIDAD

El dron Shahed-139 fue derribado por un caza F-35C del Lincoln, que navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, se indicó.

A diferencia de las municiones merodeadoras de un solo uso como el Shahed-136, este es un sistema recuperable diseñado para misiones prolongadas de vigilancia y ataque, según fuentes abiertas.

¿Cómo es el dron Shahed-139?

Son fabricados en Irán por Shahed Aviation Industries, compañía vinculada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según los datos disponibles, tiene un fuselaje convencional con alas rectas y hélice propulsora trasera. Su navegación es a través de un sistema de guía por satélite y GNSS (GPS/GLONASS).

Cuenta con sensores como una torreta electro-óptica/infrarroja (EO/IR) y radar de apertura sintética (SAR).

En específico, es una evolución avanzada del Shahed-129, pero con mayor alcance y autonomía. Su capacidad de armamento está estimada en 4 misiles o bombas guiadas.

Los reportes señalan que el diseño incluye un abultamiento en la nariz para antenas de comunicación satelital, lo que elimina la limitación del "horizonte de radio" y permite controlarlo a miles de kilómetros.

Aunque es un dron de ataque, su despliegue cerca de flotas navales sugiere misiones de hostigamiento y reconocimiento cercano de alta precisión.

FTA