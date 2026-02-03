Irán

Así es el dron kamikaze iraní Shahed-139 que Estados Unidos derribó en el Mar Arábigo


Así es el Shahed-139: el letal dron de Irán con guía satelital que puso en alerta a Estados Unidos, conoce su alcance y capacidad de armamento.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump moviliza portaaviones USS Abraham Lincoln hacia Irán y amenaza con un ataque nuclear masivo

Un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, informó este martes el Comando Central de Estados Unidos. Se trata del Shahed-139, equipo de nueva generación capaz de realizar tareas de inteligencia y combate sofisticado.

Las autoridades estadounidenses identificaron que el vehículo aéreo no tripulado se acercó agresivamente al portaaviones con intenciones poco claras y siguió volando hacia él a pesar de las medidas disuasivas.

PUBLICIDAD

El dron Shahed-139 fue derribado por un caza F-35C del Lincoln, que navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, se indicó.

A diferencia de las municiones merodeadoras de un solo uso como el Shahed-136, este es un sistema recuperable diseñado para misiones prolongadas de vigilancia y ataque, según fuentes abiertas.

Más sobre Irán

¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán
3 mins

¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán

Mundo
Irán cruza advertencias con Israel y gobierno de Netanyahu amenaza con una "fuerza nunca antes vista"
4 mins

Irán cruza advertencias con Israel y gobierno de Netanyahu amenaza con una "fuerza nunca antes vista"

Mundo
Trump dice que una "gran flotilla" de EEUU va camino hacia Irán por si acaso es necesario el uso de la fuerza
2 mins

Trump dice que una "gran flotilla" de EEUU va camino hacia Irán por si acaso es necesario el uso de la fuerza

Mundo
Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico
2 mins

Una campeona de ajedrez dejó Irán y narra lo que pasa en el país islámico

Mundo
Reporta agencia activista más de 3 mil 900 muertos en protestas en Irán
3 mins

Reporta agencia activista más de 3 mil 900 muertos en protestas en Irán

Mundo
Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán
1 mins

Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán

Mundo
Iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet
4 mins

Iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet

Mundo
Protestas en Irán Pierden Fuerza ante Represión Gubernamental que ha Dejado Miles de Muertos
2 mins

Protestas en Irán Pierden Fuerza ante Represión Gubernamental que ha Dejado Miles de Muertos

Mundo
Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas
2 mins

Noticias sobre Irán hoy: Revelan cifra de personas detenidas durante protestas

Mundo
Precios del petróleo se desploman ante relajamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán
1 mins

Precios del petróleo se desploman ante relajamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán

Mundo

¿Cómo es el dron Shahed-139?

Son fabricados en Irán por Shahed Aviation Industries, compañía vinculada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Según los datos disponibles, tiene un fuselaje convencional con alas rectas y hélice propulsora trasera. Su navegación es a través de un sistema de guía por satélite y GNSS (GPS/GLONASS).

Cuenta con sensores como una torreta electro-óptica/infrarroja (EO/IR) y radar de apertura sintética (SAR).

En específico, es una evolución avanzada del Shahed-129, pero con mayor alcance y autonomía. Su capacidad de armamento está estimada en 4 misiles o bombas guiadas.

Los reportes señalan que el diseño incluye un abultamiento en la nariz para antenas de comunicación satelital, lo que elimina la limitación del "horizonte de radio" y permite controlarlo a miles de kilómetros.

Aunque es un dron de ataque, su despliegue cerca de flotas navales sugiere misiones de hostigamiento y reconocimiento cercano de alta precisión.

FTA

Mira también:

Relacionados:
IránNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX