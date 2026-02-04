Noticias Las negociaciones entre Irán y EEUU se celebrarán el viernes en Omán, según medios iraníes Aquí en N+ Univision te contamos en qué asuntos se centrará este encuentro y todo el contexto

De acuerdo con medios iraníes, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se llevarrán a cabo este viernes 6 de febrero.

Cabe destacar que el martes 3 de febrero, un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones con intenciones poco claras.

Asimismo, el mandatario estadounidense advirtió el lunes 2 de febrero que si Irán no alcanza un acuerdo con Washington, ocurrirán “cosas malas”.

Aquí en N+ Univision te contamos en qué asuntos se centrará este encuentro y todo el contexto.

¿Cómo es el dron Shahed-139?

El dron fue derribado por un caza F-35C del Lincoln, que navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán.

El Shahed-139 cuenta con la capacidad estimada de 4 misiles o bombas guiadas y se puede controlar a miles de kilómetros. Además, tiene una torreta electroóptica/infrarroja y radar de apertura sintética.

Irán busca negociaciones equitativas

El martes 3 de febrero también, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio instrucciones a su canciller Abás Araqchi para entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos (EEUU), tras la advertencia del presidente Trump de que ocurrirán "cosas malas".

¿De qué hablarán y en dónde?

La agencia de noticias Tasnim aseguró que las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos serán el viernes 6 de febrero en Mascate.

De igual manera, mencionó que estarán limitadas a cuestiones nucleares y el levantamiento de sanciones contra Irán

Presiones siguen

Las cosas han ido escalando desde que el presidente Trump amenazó con una intervención militar y que ha enviado a una decena de buques de guerra a Oriente Medio.

Asimismo, el mandatario estadounidense advirtió el lunes 2 de febrero que si Irán no alcanza un acuerdo con Washington, ocurrirán "cosas malas".

Si podemos encontrar una solución, sería estupendo. Y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas