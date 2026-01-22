Donald Trump

Trump dice que una "gran flotilla" de EEUU va camino hacia Irán por si acaso es necesario el uso de la fuerza

El presidente estadounidense afirmó que "una gran fuerza va en camino hacia Irán", pero que "preferiría que no pasara nada".

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Tensión en Irán: comienzan juicios expresos y ejecuciones a manifestantes

El presidente Donald Trump dijo este jueves 22 de enero que Estados Unidos tiene "una gran flotilla" en dirección hacia Irán por si "acaso" llegara a ser necesaria.

A bordo del Air Force One, de regreso a la Casa Blanca procedente de Suiza, el mandatario afirmó que "una gran fuerza va en camino hacia Irán", pero que "preferiría que no pasara nada".

PUBLICIDAD

"Los estamos observando muy de cerca", dijo el líder republicano a los reporteros; no obstante, abrió la posibilidad de entablar un diálogo directo con Irán.

Irán quiere hablar y hablaremos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Más sobre Donald Trump

Canadá responde a Trump y dice que "no existe gracias a Estados Unidos"
1 mins

Canadá responde a Trump y dice que "no existe gracias a Estados Unidos"

Mundo
¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos
1 mins

¿México restringe aviones militares de Estados Unidos? Sheinbaum explica decisión sobre vuelos

Mundo
Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump
2 mins

Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump

Mundo
Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario
1 mins

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario

Mundo
China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump
3 mins

China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump

Mundo
Antonio Costa convoca a cumbre extraordinaria con líderes de la UE ante amenazas de Trump hacia Groenlandia
1 mins

Antonio Costa convoca a cumbre extraordinaria con líderes de la UE ante amenazas de Trump hacia Groenlandia

Mundo
Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán
1 mins

Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán

Mundo
Donald Trump dice que cancelará todas las órdenes de Biden que se firmaron con un Autopen
1 mins

Donald Trump dice que cancelará todas las órdenes de Biden que se firmaron con un Autopen

Mundo
Donald Trump nombra a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza
1 mins

Donald Trump nombra a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza

Mundo
Trump anuncia formación de la Junta de la Paz en Gaza, ¿quiénes la integran?
2 mins

Trump anuncia formación de la Junta de la Paz en Gaza, ¿quiénes la integran?

Mundo

¿Qué flotilla se dirige a Irán?

El USS Abraham Lincoln, que en días recientes había navegado en el mar de la China Meridional, pasó el martes por el estrecho de Malaca, una vía marítima clave que conecta el mar de la China Meridional y el océano Índico, de acuerdo con datos de seguimiento de embarcaciones.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la agencia The Associated Press que el portaaviones y tres destructores que lo acompañaban se dirigían hacia el oeste.

Irán amenaza con represalias si Trump ataca al líder supremo

Mientras tanto, esta semana, Irán advirtió al presidente Trump que no emprenda ninguna acción contra su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, días después de que el mandatario republicano pidiera el fin del reinado de casi 40 años del clérigo.

Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo
General Abolfazl Shekarchi, vocero de las fuerzas armadas de Irán


Los comentarios se produjeron después de que Trump describió a Jamenei como “un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”, añadiendo que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han ido escalando desde la violenta represión que emprendieron las autoridades iraníes contra las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por el mal estado de la economía del país.

Relacionados:
Donald TrumpNoticiasIránEstados UnidosMedio Oriente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX