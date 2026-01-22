Trump dice que una "gran flotilla" de EEUU va camino hacia Irán por si acaso es necesario el uso de la fuerza
El presidente estadounidense afirmó que "una gran fuerza va en camino hacia Irán", pero que "preferiría que no pasara nada".
El presidente Donald Trump dijo este jueves 22 de enero que Estados Unidos tiene "una gran flotilla" en dirección hacia Irán por si "acaso" llegara a ser necesaria.
A bordo del Air Force One, de regreso a la Casa Blanca procedente de Suiza, el mandatario afirmó que "una gran fuerza va en camino hacia Irán", pero que "preferiría que no pasara nada".
"Los estamos observando muy de cerca", dijo el líder republicano a los reporteros; no obstante, abrió la posibilidad de entablar un diálogo directo con Irán.
Irán quiere hablar y hablaremosDonald Trump, presidente de Estados Unidos
¿Qué flotilla se dirige a Irán?
El USS Abraham Lincoln, que en días recientes había navegado en el mar de la China Meridional, pasó el martes por el estrecho de Malaca, una vía marítima clave que conecta el mar de la China Meridional y el océano Índico, de acuerdo con datos de seguimiento de embarcaciones.
Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la agencia The Associated Press que el portaaviones y tres destructores que lo acompañaban se dirigían hacia el oeste.
Irán amenaza con represalias si Trump ataca al líder supremo
Mientras tanto, esta semana, Irán advirtió al presidente Trump que no emprenda ninguna acción contra su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, días después de que el mandatario republicano pidiera el fin del reinado de casi 40 años del clérigo.
Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundoGeneral Abolfazl Shekarchi, vocero de las fuerzas armadas de Irán
Los comentarios se produjeron después de que Trump describió a Jamenei como “un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”, añadiendo que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han ido escalando desde la violenta represión que emprendieron las autoridades iraníes contra las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por el mal estado de la economía del país.