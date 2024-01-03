De muertes que no ocurrieron a videojuegos: así se desinformó en 2023 sobre la guerra entre Israel y Hamas

El primer mes de la confrontación fue el más intenso en cuanto a flujo de desinformación.

La guerra entre Israel y Hamas, que se desató el pasado 7 de octubre a raíz de un ataque sorpresa del grupo islamista contra localidades fronterizas israelíes, fue uno de los principales focos de desinformación de 2023.

Imágenes que no tienen nada que ver con el conflicto han inundado las redes sociales atribuidas a supuestos ataques perpetrados por las fuerzas israelíes o palestinas. También se han difundido videos viejos relacionados con la confrontación en la región y grabaciones tomadas de videojuegos mostradas como si fueran de hechos reales, además de que se han manipulado declaraciones y fotografías.

En elDetector te ofrecemos una selección de las publicaciones que verificamos en 2023 sobre este conflicto en Oriente Medio, agrupadas en nueve categorías.

1. Imágenes que no tienen que ver con la guerra

La desinformación comenzó a circular apenas comenzada la guerra y entre los primeros posts que verificamos en elDetector están dos grabaciones que muestran decenas de paracaidistas descendiendo en una instalación deportiva y por detrás de un edificio blanco: se dijo que eran militantes de Hamas durante el ataque del 7 de octubre, pero las imágenes en realidad habían sido grabadas en Egipto.

También encontramos que un video de 2018 del desalojo israelí de un asentamiento de beduinos en Cisjordania estaba siendo difundido como si correspondiera a la expulsión de palestinos de Gaza; que una demolición controlada en un puerto noruego hace 15 años fue compartida como si se tratara de la explosión de una playa en Israel; que imágenes de personas supuestamente cargando ayuda humanitaria para entregar en Gaza eran anteriores al conflicto; y que un clip de un aparente enfrentamiento entre manifestantes propalestinos y la policía en Barcelona circulaba desde 2020 y había sido atribuido a protestas contra el confinamiento por el covid-19.

El video de una celebración de hace dos años en el Muro de los Lamentos durante el Día de Jerusalén también circuló en redes diciendo falsamente que correspondía a una supuesta fiesta israelí durante los bombardeos; mientras que imágenes de otro festejo ocurrido en Argelia por la victoria de un equipo de fútbol fueron distribuidas como si fueran de un ataque de Israel a Palestina.

2. Muertes que no ocurrieron

Nuestra columnista Cristina Tardáguila abordó una narrativa desinformativa bautizada como “Pallywood”, que une las palabras Palestina y Hollywood, para acusar a víctimas palestinas de ser actores que fingen estar heridos o muertos en el marco del conflicto. En ese sentido, verificamos que un video que supuestamente muestra el montaje por palestinos de un atentado “para culpar a Israel” data de hace al menos siete años y que otro en el que el cuerpo de un niño aparentemente “resucita” circula por lo menos desde 2020 y se relaciona con las restricciones de la pandemia del covid-19 en Jordania.

También ha circulado otro tipo de falsedades en torno a las bajas ocurridas en el marco del conflicto. Por ejemplo, se ha dicho que un supuesto general que sale en una fotografía junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , fue enterrado en Gaza, aunque en realidad no hay pruebas de que haya sido así y el militar que aparece en la foto ni tiene ese rango ni se llama como apunta la publicación desinformante; o que un niño fue estrangulado “hasta la muerte” por un policía israelí, cuando las imágenes fueron captadas en Suecia en 2015 y son de un guardia de seguridad inmovilizando a un menor que habría utilizado el tren sin pagar.

3. Conflictos en otros lugares

Imágenes de ataques o enfrentamientos ocurridos en otros lugares del mundo han formado parte también de la desinformación respecto a la guerra entre Israel y Hamas. Así, un video que chequeamos no es de militares israelíes “cazando” a militantes del grupo palestino, sino que muestra a miembros de una unidad kurda que actúa en el Kurdistán iraquí; mientras que dos lanzamientos de cohetes relacionados en redes sociales con el conflicto actual son en realidad de febrero de 2020 y de hace al menos cinco años , vinculados ambos con enfrentamientos entre Turquía y Siria.

4. Vinculadas al conflicto palestino-israelí, pero viejas

Hemos detectado una serie de publicaciones en redes que, si bien guardan relación con la confrontación palestino-israelí, no tienen que ver con la guerra actual, pues fueron captadas mucho antes. Por ejemplo, un video de una protesta en Harvard contra el cónsul de Israel en Nueva York data de 2019 y otro con filas de camiones en la frontera de Gaza para entregar ayuda humanitaria es de 2021.

Tampoco corresponden al actual enfrentamiento la grabación de esa explosión entre edificaciones blancas y grises en la Franja de Gaza ni la de ese misil que hace un giro en el cielo nocturno.

5. Simulaciones con videojuegos

La alta calidad de ciertos videojuegos ha dado pie a que se difundan en redes sociales grabaciones sacadas de simuladores aéreos o juegos de estrategia bélica como si correspondieran a la actual guerra en Gaza. En este sentido, encontramos que ni este supuesto bombardeo desde un avión ni este otro con cohetes son de la confrontación entre Hamas e Israel: ambos muestran partidas de Arma-3, al igual que este que dice ser del derribo de dos helicópteros israelíes.

6. Afirmaciones polémicas que generaron dudas

Tras el ataque inicial de Hamas a Israel el 7 de octubre, surgieron en el discurso público, en los medios y también en las redes sociales afirmaciones polémicas que en elDetector revisamos para llegar hasta el fondo de lo que realmente se sabía. Israel, por ejemplo, pidió explicaciones a medios internacionales que publicaron imágenes de fotógrafos que, según dijo, podrían haber sido informados sobre la ofensiva previamente.

También se divulgaron muchas versiones sobre la masacre en el kibutz de Kfar Aza y el supuesto hallazgo de 40 bebés decapitados, así como sobre el uso de parapentes durante el ataque del grupo islamista.

7. La guerra y EEUU

Desinformaciones relacionadas con la supuesta participación de Estados Unidos en la confrontación o de las implicaciones que la guerra tiene para este país también han formado parte del discurso público desde comienzos de octubre. En primer lugar, se divulgó la falsa afirmación de que 6,000 millones de dólares liberados por Washington a Irán era dinero de los contribuyentes que había sido usado para financiar el ataque de Hamas.

Después, se difundió por parte de políticos republicanos la afirmación sin bases de que militantes armados de Hamas podrían estar ingresando por la frontera con México. Además, han circulado en redes videos de un falso ataque aéreo estadounidense contra Hamas y de la quema de una bandera de Estados Unidos que no tiene nada que ver con la guerra, pues corresponde a una protesta que ocurrió en 2018 en el Parlamento de Irán.

8. Declaraciones que no se hicieron

En cuanto a declaraciones de políticos que no ocurrieron, en elDetector desmentimos, por ejemplo, que el gobierno de Argelia hubiera declarado la guerra a Israel en apoyo a la causa palestina y también que Netanyahu hubiera dicho que su país iba a lanzar una bomba atómica en Gaza (en este caso, se trató de un video cuyos subtítulos en español fueron manipulados).

9. Imágenes falsas o manipuladas

La imagen de una supuesta portada de la revista Forbes anunciando que un líder de Hamas tiene una fortuna de 5,000 millones de dólares también ha sido difundida en redes sociales en el marco del conflicto. En elDetector verificamos que la misma no era real y había sido compartida a modo de sátira por cuentas oficiales de Israel. También chequeamos una foto de la Torre de El Cairo supuestamente iluminada con los colores de la bandera palestina, pero que que, según comprobamos, había sido manipulada.



