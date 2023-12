Argelia no ha declarado la guerra a Israel, como aseguran publicaciones en Facebook

Desde distintas cuentas de Facebook se ha difundido un video acompañado de un texto que anuncia que “Argelia declara la guerra a Israel”. Sin embargo, esto no ha ocurrido: la implicación de un tercer país en el actual conflicto bélico entre Israel y Hamas acapararía titulares en la prensa mundial, pero no encontramos la supuesta noticia publicada por ningún medio fiable. Además, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, emitió un mensaje a finales de noviembre –después de que se publicaran las grabaciones en cuestión– en el que expresa su compromiso y apoyo a la lucha palestina, pero en el que no menciona ninguna participación directa de su país en la guerra y, en cambio, pide una movilización “para salvar el proceso de paz”.