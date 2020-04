Solamente al 1.3% de los inmigrantes en las cárceles de ICE les han hecho la prueba de covid-19

Datos inciertos

Hacinamiento en Alabama

“Aquí no hay ningún tipo de condiciones, no tenemos higiene, no tenemos artículos de aseo, no tenemos ningún tipo de desinfectante”, señaló la mujer. “Estamos expuestas a que los oficiales que nos vigilen nos traigan la enfermedad porque están entrando y saliendo del centro. La verdad es que estamos muy preocupadas”.