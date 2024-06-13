Respondemos tus dudas: Errores de inmigración que pueden iniciar un proceso de deportación

En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos en detalle cuáles son los principales errores que cometen los inmigrantes al momento de solicitar un beneficio para legalizar su permanencia en Estados Unidos.

Algunos tan simples como no firmar un formulario de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Mientras que otros son complejos y traen consecuencias graves, como cometer delitos que los convierten en inadmisibles para entrar al país o deportables, aunque sean residentes legales permanentes o ciudadanos naturalizados.

Entre las faltas de carácter administrativo se incluyen, por ejemplo, mentir en una respuesta al gobierno o dejar un espacio en blanco en el formulario. La primera falta puede convertirse en un delito grave, pero ambas detendrán el proceso y en algunos casos los inmigrantes pueden acumular tiempo de presencia indocumentada que afectará seriamente sus casos.

La redacción de Univision Noticias transmitió un programa especial de ‘Hablemos de Inmigración’ para ahondar en el tema, explicar por qué los errores pueden tener serias consecuencias, quiénes son los más afectados y qué opciones tienen los extranjeros que sean colocados en procesos de deportación.