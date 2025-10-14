‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de tolerancia cero de Trump en el debido proceso migratorio

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Haim Vásquez, explican los daños causados por la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump al debido proceso. Entérate.

Mira aquí el programa:

Un reciente informe publicado por el Consejo Americano de Inmigración (AIC) revela que, cada vez más los abogados (fiscales) de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están pidiendo a los jueces desestimar casos de inmigración. Y añade que los jueces de inmigración conceden de inmediato estos pedidos, dejando a miles de no ciudadanos al borde de la deportación de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El informe de la AIC refleja las preocupaciones de expertos quienes afirman que, la agresiva desestimación de casos es parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para seguir llevando a cabo su política migratoria de ‘tolerancia cero’, que incluye un severo programa de arrestos y deportaciones masivas. Y según el reporte-denuncia, desestimar casos ahorra tiempo, pero también puede causar severos daños al debido proceso aprobado por el Congreso y que lleva años sentando jurisprudencia,



El informe del AIC revela que la Administración Trump acelera la implementación de su política migratoria haciendo un ajuste en su agenda de deportaciones masivas: los abogados de ICE, quienes representan al gobierno en los procedimientos de deportación, solicitan cada vez más a los jueces de inmigración que desestimen los casos de inmigrantes no ciudadanos en los tribunales de inmigración. Y los más afectados serían los de asilo.

La estrategia fue implementada a partir de mayo y al 28 de julio, se habían presentado un total de 6,616 mociones de desestimación, de las cuales 5,181 fueron orales y 1,423 escritas. Doce mociones no fueron etiquetadas. Según esta táctica, el gobierno busca canalizar a los inmigrantes no ciudadanos hacia la deportación acelerada, un proceso con menos garantías del debido proceso, para lograr deportaciones aceleradas.

El AIC dice además que el análisis de los datos, obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) muestran que las desestimaciones aumentaron significativamente desde que ICE ordenó a sus abogados tres pasos claves :

PUBLICIDAD

Identificar a los inmigrantes en procedimientos de deportación que, en cambio, podrían ser sometidos a la deportación acelerada< Solicitar la desestimación de estos procedimientos; y, Coordinar sus arrestos en los tribunales de inmigración con los oficiales de detención del ICE y el personal judicial.

Este es el escenario que estamos viendo en todo el país, Pero aquí caben varias preguntas. Y una de ellas es: Si una persona sometió una petición de asilo porque entró a Estados Unidos bajo un programa autorizado y el gobierno le dio esa oportunidad, ¿es legal que después venga el gobierno, le desestime su caso de asilo y lo coloque e un proceso de deportación acelerada? Y más aún, ¿pueden ser llamados criminales, como lo ha indicado en varias ocasiones la Casa Blanca?

De esto estaremos hablando en el programa Hablemos de Inmigración de este martes 14 de octubre.