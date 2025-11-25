“Hablemos de Inmigración”: La ‘tolerancia cero’ deja sin opciones a inmigrantes detenidos

Video Estas son las consecuencias legales de pagarle a coyotes por trasladar familiares a EEUU

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado Jaime Barrón, hablan sobre las condiciones en las que viven cientos de miles de inmigrantes detenidos en cárceles y centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país. Reportes indican que están renunciando a sus derechos de permanencia en Estados Unidos.



Mira aquí el programa:



Un reportaje publicado por el diario The New York Times revela las difíciles condiciones en las que viven unos 60,000 inmigrantes que permanecen en cárceles y centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), muchos de los cuales han sido arrestados en redadas que el gobierno ejecuta en ciudades gobernadas por demócratas.

PUBLICIDAD

El informe denuncia hacinamiento, malos tratos, hambre, condiciones de higiene inadecuadas, silencio desesperante y traslados imprevistos de un estado a otro para distanciar a los inmigrantes no solo de sus familiares, sino también de asistencia legal para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Los protocolos que la agencia viene implementando desde enero, cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato, cada vez son más rigurosos, centrados en la deportación y dispuestos a rechazar cualquier intento que desvirtúe ese escenario fijado por los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS).

Además de cerrar la frontera y obstaculizar a los inmigrantes que huyen de sus países de origen y vienen en busca de asilo, el gobierno la distado otra serie de políticas restrictivas, entre ellas otorgar más poder discrecional a fiscales y jueces para desestimar casos de asilo, negar peticiones de fianza y disponer del encarcelamiento de cientos de miles de extranjeros que ingresaron sin inspección durante el gobierno anterior, muchos de los cuales tienen pendientes sus casos de asilo en tribunales de inmigración.



“Esta no es ni mucho menos la primera oleada de xenofobia que azota a Estados Unidos”, señala el reportaje. “Sin embargo, ahora ocurre algo diferente en términos de la amplitud y la fiereza de los esfuerzos por cambiar la composición de este país. Los videos que circulan en las redes sociales son brutales y aterradores: detenciones a menudo violentas, las personas que son sacadas gritando de sus coches, de guarderías, lejos de sus hijos y de sus cónyuges”.

PUBLICIDAD

Este tipo de imágenes han sido también han sido reportadas por las distintas plataformas y programas de Univision Noticias. Y repiten las mismas denuncias en julio de este año publicó una denuncia de la organización Human Rights Watch respecto a las condiciones en la que viven miles de inmigrantes en centros de detención de ICE en el estado de Florida.

De esto hablaremos en el programa de esta noche. Y de la desesperación que cunde entre una población inmigrante que a pesar de tener derechos constitucionales, son retenidos por una política migratoria que responde a una promesa de campaña, dirigida a la deportación de millones de inmigrantes con y sin antecedentes criminales.