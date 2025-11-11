“Hablemos de Inmigración”: EEUU negará visas a inmigrantes con problemas de salud

Video ¿Es legal que te nieguen una visa de inmigrante por padecer una enfermedad crónica? Abogado responde

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jaime Barrón, hablan sobre la nueva directriz enviada por el Departamento de Estado (DOS) a embajadas y consulados, otorgando a sus oficiales nueva discrecionalidad para negar visas a inmigrantes por razones de salud.

Mira aquí el programa:



Un reporte del Kaiser Family Foundation (KFF) reveló el envío de una nueva directriz por parte del Departamento de Estado (DOS), que otorga nuevos poderes discrecionales para que funcionarios de embajadas y consulados nieguen visas por problemas de salud.

PUBLICIDAD

El informe indica que los extranjeros que piden visas para entrar y/o vivir en Estados Unidos podrían ser rechazados si padecen ciertas afecciones médicas, tal como diabetes u obesidad, entre otras.

De acuerdo con la publicación, los oficiales consulares encargados de los visados están facultados para declarar a los peticionarios de visa “no elegibles” para ingresar a Estados Unidos.

La directriz también incluye la edad del solicitante, que se suma a la lista de padecimientos o condiciones que pueden convertirse en una probabilidad de depender de beneficios públicos. “Estas personas podrían convertirse en una ‘carga pública’, es decir, representar un posible gasto para los recursos del país debido a sus problemas de salud o a su edad”, indica el memorando.

Cabe señalar que la presentación de informes médicos no es nueva. Hasta ahora el proceso de solicitud de visa incluye demostrar que el peticionario no tiene enfermedades transmisibles (o contagiosas), además de demostrar el historial de vacunas.

Pero las nuevas directrices añaden al junto de pruebas padecimientos que hasta ahora no eran requeridos ni tampoco se consideraban contagiosos o peligrosos para otras personas.



La nueva norma se suma a las políticas migratorias de tolerancia cero del gobierno del presidente Donald Trump que no solo golpea la inmigración indocumentada, sino también la inmigración legal.

Las nuevas medidas convierten la salud de los inmigrantes en un tema central en el proceso de solicitud. Y que, si bien no se trata del único factor a tomar en cuenta al momento de otorgar o negar una visa, se convierte en un factor clave.

PUBLICIDAD

El memorando enviado por el DOS puntualiza que “se debe considerar la salud del solicitante”. Y agrega que “ciertas afecciones médicas —incluyendo, pero no limitándose, a enfermedades cardiovasculares y respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas y trastornos de salud mental— pueden requerir atención médica que cuesta cientos de miles de dólares”.