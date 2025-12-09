Preguntas y respuestas Inmigracion 'Hablemos de Inmigración': Más de 75,000 detenidos por ICE no tienen antecedentes criminales Un reporte del Instituto de Política Migratoria compartido por la Universidad de California en Berkeley contradice las afirmaciones del gobierno: más de 75,000 inmigrantes detenidos en redadas de ICE no son criminales ni tienen antecedentes.

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado Omar Ortiz, hablan sobre un reciente informe elaborado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) y que fue compartido por la Universidad de California en Berkeley, donde denuncia que más de 75,000 inmigrantes detenidos por ICE en redadas carecen de antecedentes criminales.

Las cifras del estudio corresponden a los arrestos llevados a cabo por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) entre el 20 de enero y el 15 de octubre, data que pone en entredicho las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que el objetivo de los operativos son extranjeros criminales, entre ellos asesinos, violadores y traficantes de drogas.

Las revelaciones contenidas en el informe “contradice lo que la administración ha estado diciendo sobre las personas con antecedentes penales y que persiguen a los peores entre los peores”, dijo a la cadena NBC Ariel Ruiz Soto, analista sénior del MPI.

A finales de octubre el MPI había advertido que el número de inmigrantes no autorizados y otros no ciudadanos colocados en centros de detención migratoria había alcanzado su nivel más alto en la historia durante los primeros 10 diez meses del segundo mandato de Trump.

Y previno que, de continuar la tendencia, “podría casi duplicarse en los próximos meses, con un presupuesto para la detención de inmigrantes que aumentará en $45,000 millones durante los próximos tres años (al menos aproximadamente $14 mil millones por año) bajo la Ley One Big Beautiful Bill, promulgada en julio por el Congreso.

El MPI también dijo en ese informe que, “pesar de la retórica habitual de los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de que los detenidos son ‘extranjeros ilegales criminales’, casi tres cuartas partes de los detenidos por ICE hasta septiembre no tenían condenas penales, y muchos de los que las tenían eran por delitos menores, como infracciones de tránsito”.



Informes similares publicados por el Centro Brennan para la justicia y del Instituto CATO, indican que poco más del 70% de los extranjeros detenidos en operativos de ICE y que se encuentran en centros de detención de ICE “carecen de antecedentes criminales” como los que indica el gobierno.

Los datos conocidos analizados hasta ahora fueron obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, que las obtuvo a través de una demanda interpuesta contra ICE.

Los datos publicados ahora por el Proyecto de Datos indican además que las cifras de detenidos, que en total suman poco más de 220,000 extranjeros, no incluyen los arrestos llevados a cabo por la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), que ha lanzado una serie de agresivos operativos contra la inmigración en varias ciudades, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Charlotte, en Carolina del Norte, con agentes movilizados en vehículos sin marca, encapuchados y portando armas de guerra.