“Hablemos de Inmigración”: USCIS ha enviado miles de notificaciones de comparecencia

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y la abogada invitada, Claudia Cañizares, hablan sobre el último reporte de trabajo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que resume las actividades desarrolladas durante los primeros 10 meses del segundo gobierno de Donald Trump.



El reporte fue publicado en la página web de USCIS el 13 de noviembre y asegura que la agencia “ha tomado medidas cruciales” para restablecer la cordura y la integridad en nuestro sistema de inmigración. Pero no habla de beneficios, sino de la implementación de estrategias y programas para restringir aún más la inmigración legal y cancelar beneficios humanitarios que amparaban de la deportación a cientos de miles de extranjeros.

Entre las cancelaciones USCIS menciona el Estados de Protección Temporal (TPS) para, asegura, detener el abuso, además de estar retomando “la aplicación fiel de la ley, asegurando que la concesión de la libertad condicional y el TPS se realice conforme a lo previsto por el Congreso”. Pero., al igual que ocurre con la mayoría de las nuevas políticas migratorias, no hay evidencias de que los programas eliminados hayan provocado los problemas que ahora argumentan.

El informe también menciona que la agencia, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “está implementando protocolos rigurosos de control y verificación, y colabora activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias del orden público para hacer cumplir la ley de inmigración y proteger la seguridad pública”.

Es decir, en vez de mejorar el área de servicios, la oficina está participando activamente en la política migratoria de tolerancia cero enfocada en el arresto y deportación de extranjeros y no en agilizar procesos.

La base de datos de USCIS señala que, al 30 de junio, había más de 11.3 millones de casos acumulados, hecho que tiene un fuerte impacto en los tiempos de procesamiento que, sumado a las nuevas restricciones, harán que las demoras aumenten considerablemente.

Entre los logros reconocidos por la agencia se cuentan:

Desde el 20 de enero de 2025 ha remitido a ICE y otras entidades del orden público a casi 3,200 personas con órdenes de deportación, órdenes de arresto vigentes y otros indicios de antecedentes penales.

Esto ha resultado en la detención de casi 2,000 inmigrantes indocumentados y con antecedentes penales en las instalaciones del USCIS.

Desde el 20 de enero se han remitido 13,225 casos a ICE por fraude, seguridad pública y seguridad nacional, incluyendo 320 casos de miembros confirmados o sospechosos de organizaciones terroristas extranjeras.



Además, USCIS explica que sigue revisando el uso que hacen los extranjeros de las redes sociales y otras declaraciones. La razón: busca ideologías antiamericanas para determinar si un extranjero respalda, defiende, promueve o apoya actividades antiamericanas y lo considera un factor negativo en cualquier análisis discrecional del USCIS al adjudicar solicitudes de beneficios migratorios.

Según el reporte, en el año fiscal 2025 (que finalizó el 30 de septiembre), USCIS llevó a cabo 12,502 verificaciones individuales de redes sociales.

Otro logro destacado por la agencia es la emisión de más de 172,000 Notificaciones de Comparecencia (NTA). Es decir, citaciones para presentarse ante un juez en un juicio que puede resultar en la deportación del inmigrante que pidió un beneficio.

USCIS también incluyó la eliminación de las extensiones automáticas de permisos de trabajo y la vigencia de un nuevo examen de ciudadanía con 128 preguntas en vez de las 100 de la prueba anterior, así como verificaciones más rigurosas para determinar si un extranjero puede o no convertirse en carga pública.

