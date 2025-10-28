“Hablemos de Inmigración”: Cuidado si el DHS te pide dinero, puede ser una estafa

Video Falsos agentes de Inmigración estafan a decenas de familias: consejos para evitar caer en fraudes

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, José Guerrero, explican de qué se tratan las nuevas estafas que están enviando a inmigrantes indocumentados y con procesos activos en varias ciudades del país. ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Te explicamos.



Mira aquí el programa:

Una de las estafas se trata de una carta, en idioma español, sin fecha y sin eñ número de inmigrante (A-xxxxxxxxx), enviada a nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), donde se indica que, en cumplimiento de la ley de inmigración, la firma All American Tech, una subcontratista del DHS, está colocando dispositivos electrónicos a todas las personas puestas en libertad por las autoridades.

Agrega que el gobierno federal ha autorizado a All American Tech “a solicitar la garantía de $2,500 por el dispositivo electrónico previo a la colocación del dispositivo de la persona a ser liberada”.

En otro párrafo dice que, una vez el tribunal de inmigración ordene el retiro del dispositivo electrónico, la garantía será devuelta al beneficiario. Y luego indica que el pago debe hacerse a través de una “cuenta Zelle”.

La carta incluye el número de teléfono (310)502-3211.

Univision Noticias llamó al número indicado en la carta y la persona que contestó dijo que se trataba de un error y colgó inmediatamente. Intentamos en varias otras ocasiones hablar con alguien y averiguar por qué ese número aparece en la carta, pero no hemos tenido respuestas.

Programas alternativos

Por su parte, en la lista de empresas autorizadas por el DHS para el monitoreo de grilletes electrónicos no aparece All American Tech. Las tres empresas que dominan esta tecnología son Palantir, IBM y Microsoft.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) explica que el uso de grilletes electrónicos es parte del Programa Alternativo de Detención (ATD), que utiliza tres tipos de tecnología para garantizar el cumplimiento de las condiciones de liberación: informes telefónicos, monitoreo mediante Sistema de Posicionamiento Global (GPS) corporal y SmartLINK.

Los informes telefónicos utilizan la voz del participante para crear una huella biométrica durante el proceso de inscripción. Cuando el participante recibe una llamada de registro, su voz se compara con la huella.

En cuanto al monitoreo mediante GPS corporal de la ubicación y el historial de movimientos del participante mediante tecnología satelital se realiza a través de una pulsera de tobillo o un dispositivo de pulsera. El dispositivo de pulsera también cuenta con software que permite la comparación facial, la mensajería directa y las notificaciones push.

Seguimiento permanente

La aplicación móvil SmartLINK, expluca la página digital de ICE, permite el monitoreo de los participantes a través de un dispositivo inteligente mediante tecnología de comparación facial biométrica para establecer la identidad. SmartLINK también incluye una base de datos de recursos comunitarios, la posibilidad de cargar documentos, la confirmación de la ubicación del participante durante el registro y un mecanismo para comunicarse fácilmente con ICE o BI, Inc.; y SmartLINK es una aplicación que utiliza varias tecnologías.

El programa cuenta, además, con otras tecnologías de seguimiento tal como reconocimiento facial comparando una selfie con un conjunto de fotos tomadas durante la inscripción al programa para garantizar la verificación de la identidad. Y simultáneamente, SmartLINK puede obtener un único punto GPS para supervisar el cumplimiento del participante al iniciar sesión o programar el registro.

El subcontratista mencionado en la carta que está siendo enviada a inmigrantes no aparece su nombre los registros de ICE ni en el Programa Alternativo de Detención (ATD). EL DHS también dijo que no hace este tipo de cobro de dinero a través de una cuenta Zelle.

