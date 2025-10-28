Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: Cuidado si el DHS te pide dinero, puede ser una estafa

Inmigrantes con procesos pendientes están recibiendo e-mails y mensajes con sellos del DHS o ICE pidiéndoles que envíen dinero vía electrónica o que llamen a un número de teléfono para que les coloquen un grillete. Cuidado, que se trata de estafas.

Univision picture
Por:Univision
Video Falsos agentes de Inmigración estafan a decenas de familias: consejos para evitar caer en fraudes

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, José Guerrero, explican de qué se tratan las nuevas estafas que están enviando a inmigrantes indocumentados y con procesos activos en varias ciudades del país. ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Te explicamos.


Mira aquí el programa:

Una de las estafas se trata de una carta, en idioma español, sin fecha y sin eñ número de inmigrante (A-xxxxxxxxx), enviada a nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), donde se indica que, en cumplimiento de la ley de inmigración, la firma All American Tech, una subcontratista del DHS, está colocando dispositivos electrónicos a todas las personas puestas en libertad por las autoridades.

PUBLICIDAD

Agrega que el gobierno federal ha autorizado a All American Tech “a solicitar la garantía de $2,500 por el dispositivo electrónico previo a la colocación del dispositivo de la persona a ser liberada”.

En otro párrafo dice que, una vez el tribunal de inmigración ordene el retiro del dispositivo electrónico, la garantía será devuelta al beneficiario. Y luego indica que el pago debe hacerse a través de una “cuenta Zelle”.

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: El impacto de la política de 'tolerancia cero' de Trump en el debido proceso migratorio

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU
4 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué escenarios enfrentan miles de venezolanos con TPS en EEUU

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE

Inmigración
"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones
22 mins

"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros
4 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración

La carta incluye el número de teléfono (310)502-3211.

Univision Noticias llamó al número indicado en la carta y la persona que contestó dijo que se trataba de un error y colgó inmediatamente. Intentamos en varias otras ocasiones hablar con alguien y averiguar por qué ese número aparece en la carta, pero no hemos tenido respuestas.

Notas Relacionadas

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

Inmigración
4 min

Programas alternativos

Por su parte, en la lista de empresas autorizadas por el DHS para el monitoreo de grilletes electrónicos no aparece All American Tech. Las tres empresas que dominan esta tecnología son Palantir, IBM y Microsoft.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) explica que el uso de grilletes electrónicos es parte del Programa Alternativo de Detención (ATD), que utiliza tres tipos de tecnología para garantizar el cumplimiento de las condiciones de liberación: informes telefónicos, monitoreo mediante Sistema de Posicionamiento Global (GPS) corporal y SmartLINK.

Los informes telefónicos utilizan la voz del participante para crear una huella biométrica durante el proceso de inscripción. Cuando el participante recibe una llamada de registro, su voz se compara con la huella.

PUBLICIDAD

En cuanto al monitoreo mediante GPS corporal de la ubicación y el historial de movimientos del participante mediante tecnología satelital se realiza a través de una pulsera de tobillo o un dispositivo de pulsera. El dispositivo de pulsera también cuenta con software que permite la comparación facial, la mensajería directa y las notificaciones push.

Notas Relacionadas

"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

"Nadie quiere salir a la calle": nuevo año fiscal pone a disposición $170,000 millones para deportaciones

Inmigración
22 min

Seguimiento permanente

La aplicación móvil SmartLINK, expluca la página digital de ICE, permite el monitoreo de los participantes a través de un dispositivo inteligente mediante tecnología de comparación facial biométrica para establecer la identidad. SmartLINK también incluye una base de datos de recursos comunitarios, la posibilidad de cargar documentos, la confirmación de la ubicación del participante durante el registro y un mecanismo para comunicarse fácilmente con ICE o BI, Inc.; y SmartLINK es una aplicación que utiliza varias tecnologías.

El programa cuenta, además, con otras tecnologías de seguimiento tal como reconocimiento facial comparando una selfie con un conjunto de fotos tomadas durante la inscripción al programa para garantizar la verificación de la identidad. Y simultáneamente, SmartLINK puede obtener un único punto GPS para supervisar el cumplimiento del participante al iniciar sesión o programar el registro.

El subcontratista mencionado en la carta que está siendo enviada a inmigrantes no aparece su nombre los registros de ICE ni en el Programa Alternativo de Detención (ATD). EL DHS también dijo que no hace este tipo de cobro de dinero a través de una cuenta Zelle.

PUBLICIDAD

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionDeportacionesTrabajadores indocumentadosInmigrantes indocumentadosRegistro de inmigrantes indocumentados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD