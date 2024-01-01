LOS MARTES A LAS 7 PM EDT
Hablemos de Inmigración
Tú preguntas y nosotros te respondemos. Conducido por Jorge Cancino y Armando Olmedo. Cada martes a las 7 PM EDT en YouTube.
Por: JORGE CANCINO, JAVIER FIGUEROA Y AMAYA VERDE
Publicado 1 Ago 2023
El contenido de este programa es de ámbito general, no debe de ser considerado como consejo legal particular. Cada caso es diferente. Por favor asesórese con un abogado de inmigración si tiene preguntas sobre su situación migratoria
¿Cuánto sabes sobre la ciudadanía estadounidense?
Cada año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registra cientos de miles de peticiones de ciudadanía ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
¿Cuánto sabes de las visas B1/B2 para viajes de negocios o turismo a EEUU?
En 2023 el Departamento de Estado emitió más de 10 millones de visas de no inmigrante a través de consulados y embajadas en todo el mundo.
