LOS MARTES A LAS 7 PM EDT

Hablemos de Inmigración

Tú preguntas y nosotros te respondemos. Conducido por Jorge Cancino y Armando Olmedo. Cada martes a las 7 PM EDT en YouTube.
Por: JORGE CANCINO, JAVIER FIGUEROA Y AMAYA VERDE
Publicado 1 Ago 2023 – 07:40 AM EDT • Actualizado undefined

Nuestros expertos

Jorge Cancino
Jorge Cancino
Periodista y Editor principal de inmigración en la redacción de Noticias Univision, donde escribe desde septiembre de 1999. Ha sido testigo de los cambios migratorios ocurridos en EEUU en las últimas dos décadas, es autor de dos libros y cientos de artículos e integró el equipo ganador del Premio de Periodismo Rey de España 2015, con el especial multimedia “Los Niños de la Frontera”.
Armando Olmedo
Armando A. Olmedo
Vicepresidente y abogado consejero de Univision Communications, Inc (UCI). Director de Inmigración Corporativa de las compañías de la empresa. Integra las juntas directivas de la Florida Grand Opera, del Performing Arts Center Trust of Miami-Dade County (PACT) y de IlluminArts. Abogado de la Universidad de Nueva York (NYU). Autor de artículos sobre derecho de inmigración y conferencista sobre inmigración corporativa.

Videos destacados

Inmigración: Las Nuevas Reglas | Especial de Noticias Univision
Un programa especial Univision Noticias en que se se hablarán de los temas migratorios más importantes para la comunidad hispana.
Proyecto de ley busca deportar a extranjeros con DUI
Los expertos explican sobre un proyecto de ley aprobado en julio por la Cámara Baja que abre la puerta para deportar a extranjeros con DUI, incluyendo a residentes permanentes.
Las nuevas claves de ICE para acelerar las deportaciones masivas
Los expertos explican sobre las nuevas claves de ICE para acelerar las deportaciones masivas.
USCIS endurece requisitos de buen carácter moral para obtener la ciudadanía
Los expertos explican sobre los nuevos requisitos de buen carácter moral anunciados por USCIS para convertirse en ciudadano estadounidense.
Inmigración: Las Nuevas Reglas | Especial de Noticias Univision 24/7
Un programa especial Univision Noticias en que se se hablarán de los temas migratorios más importantes para la comunidad hispana. Para ello, tendremos abogados y expertos que responderán las preguntas de la audiencia.
USCIS endurece revisión de antecedentes en peticiones familiares
Los expertos explican sobre las nuevas reglas de USCIS que endurecen la revisión de antecedentes en peticiones familiares.
Te contamos todo sobre los nuevos cambios que anunció USCIS
Los expertos explican sobre los nuevos cambios anunciados por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS). Te explicamos cuáles son los cambios y desde cuándo entran en vigor.
¿Qué pasa si no te presentas a tu cita migratoria?
Los expertos explican sobre el miedo de los inmigrantes de acudir a una cita migratoria. ¿Qué pasa si no te presentas? Te explicamos.
¿Qué opciones tienes para impedir la deportación si ICE te arresta?
Los expertos explican qué opciones tienen los inmigrantes para impedir que los deporte ICE si llegan a ser arrestados y responden todas tus dudas al respecto.
¿Qué hacer ante la nueva ola de arrestos y deportaciones de ICE?
Los expertos hablan sobre qué puedes hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE y responden todas tus dudas al respecto.
El contenido de este programa es de ámbito general, no debe de ser considerado como consejo legal particular. Cada caso es diferente. Por favor asesórese con un abogado de inmigración si tiene preguntas sobre su situación migratoria
¿Cuánto sabes sobre la ciudadanía estadounidense?
Cada año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registra cientos de miles de peticiones de ciudadanía ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
¿Cuánto sabes de las visas B1/B2 para viajes de negocios o turismo a EEUU?
En 2023 el Departamento de Estado emitió más de 10 millones de visas de no inmigrante a través de consulados y embajadas en todo el mundo.
¿Pueden deportarte solo por ser indocumentado? ¿Quiénes son prioridad para deportar? Este quiz te explica
Contesta estas preguntas y descubrirás si sabes lo suficiente sobre la deportación (expulsión) de Estados Unidos.

¿Tienes asuntos pendientes con inmigración? ICE activa herramienta para cambio de domicilio
¿Vas a pedir la ciudadanía de EEUU? Te decimos cuáles son los errores principales, los requisitos y otras claves
¿Qué hago si no paso el examen de ciudadanía? Respondemos tus preguntas de inmigración
¿Qué pasa si se miente en el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense? Estas son las duras consecuencias
Si eres residente permanente legal y cumples con estos criterios, estás listo para empezar el proceso de ciudadanía
Documentación de apoyo que necesitas para tu aplicación de ciudadanía
