“Hablemos de Inmigración”: Trump ordena detener la entrada de extranjeros "del tercer mundo"

Video Delitos menores y deportación: respondemos tus preguntas de inmigración de la semana

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado Ezequiel Hernández, hablan sobre las nuevas directrices migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump y el director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, Joseph Edlow, en respuesta al tiroteo del 26 de noviembre en Washiongton DC que dejó un saldo de un soldado de la Guardia Nacional muerta y otro herido de gravedad.



‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Trump escribió en su cuenta de la red social Truth que, a pesar de los avances tecnológicos, “la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos”. Debido a esto, agregó, “detendré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Como sucede con la mayoría de las directrices de la política migratoria de tolerancia cero del mandatario, no hay reglamentos ni protocolos para entender cómo hará el gobierno para frenar la migración proveniente del tercer mundo. Tampoco si esta afecta a los extranjeros de esas naciones tercermundistas que se encuentran legalmente en el país.

Agrega el post presidencial que “eliminaré los millones de admisiones ilegales de (Joe) Biden, incluidas las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden; y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país, que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.



Tampoco hay protocolos o explicaciones respecto a cómo hará el gobierno a sabiendas que el sistema vigente se rige por una ley aprobada por el Congreso.

La única agencia federal que hasta ahora ha respondido al post del presidente es USCIS, dirigida por Edlow. Por medio de un comunicado de prensa publicado en línea, dijo que la dependencia “implementa medidas de seguridad nacional adicionales a raíz del tiroteo a miembros de la Guardia Nacional por un ciudadano afgano”.

Entre las medidas anunciadas por Edlow se incluye la emisión de una nueva guía que, asegura el director, permite considerar factores negativos específicos de cada país al investigar a extranjeros de 19 países de alto riesgo, los mismos mencionados el pasado mes de junio cuando se emitió la lista de países con restricciones parciales y totales para ingresar a Estados Unidos.

Edlow dijo también que “cada extranjero será investigado y sometido a una verificación de antecedentes al mayor grado posible", y para se ha autorizado a los oficiales de USCIS a considerar los factores específicos de un país como factores negativos significativos al revisar las solicitudes de inmigración.

Las nuevas directrices, sin duda, impactarán en la acumulación de casos en USCIS que al 30 de junio registraba 11.3 millones de solicitudes de beneficios, sin contar los tiempos de procesamiento que sin duda también se verán afectados.

“Esto permitirá a los oficiales de USCIS evaluar de manera más significativa si un extranjero es una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional”, precisó el director de USCIS.