“Hablemos de Inmigración”: el 7 de noviembre terminan las protecciones del TPS 2021 para venezolanos

Video Entra en vigor nuevo examen de ciudadanía de EEUU: ¿cuáles son las diferencias con el anterior?

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Omar Ortiz, explican este martes las claves del término de las protecciones del TPS de Venezuela de 2021, que ampara de la deportación a unos 250,000 ciudadanos de ese país sudamericano. ¿Qué pasa a partir del 7 de noviembre a las 11:59 pm? ¿Pueden ser detenidos y deportados de Estados Unidos?

Mira aquí el programa:

PUBLICIDAD



Las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela de 2021 vencen el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p. m., se lee en una nota-advertencia publicada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en su página digital. Eso significa que, a partir de esa fecha y hora, miles de ciudadanos del país sudamericano quedarán sin amparo de deportación y sin permiso de trabajo, excepto un pequeño grupo que recibió la autorización de empleo el 5 de febrero o antes y tiene fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026.

Por su parte, los que tenían TPS de 2023, en total, fueron unos 350,000, sus protecciones finalizaron en abril. Eso significa que, si son detenidos, pueden ser colocados en proceso de deportación si tienen un caso de inmigración pendiente, como por ejemplo asilo.

El pasado 3 de octubre, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, sin firmar y sin razonamiento, que otorgó al gobierno luz verde para seguir adelante con la cancelación del TPS de Venezuela, tanto a las protecciones del 2021 como a las del 2023.

En total, la medida adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impacta a unas 600,000 personas, quienes se quedaron, y se quedarán, sin las protecciones de deportación y sin permiso de trabajo.



Tras la sentencia, USCIS publicó una nota en su página web indicando que el país sudamericano “ya no cumple con las condiciones para su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que se requiere la cancelación de la designación de Venezuela para el TPS (de 2021 y 2023, ya que es contraria al interés nacional.

PUBLICIDAD

Pero detalló una excepción. Dijo que un pequeño grupo de venezolanos titulares del TPS habían recibido una tarjeta de autorización de empleo con fecha de vencimiento de 2 de octubre de 2026, emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, quienes, aseguró, “conservarán su permiso de trabajo”.

En la sentencia del máximo tribunal de justicia, los tres jueces liberales (Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Keagan) expresaron su desacuerdo con la decisión respaldada por la mayoría conservadora. Jackson escribió y criticó duramente a sus colegas por el “grave abuso” del procedimiento de urgencia, precisó. Y dijo que la mayoría había utilizado su poder “para permitir a este gobierno trastornar tantas vidas como sea posible, tan rápidamente como sea posible”.

La jueza Jackson dijo además que, por ley, esta protección del TPS de Venezuela debía durar al menos hasta octubre de 2026. “Sin embargo, cuando el presidente Trump asumió el cargo a finales de enero de 2025, el gobierno cambió rápidamente de postura. El estatuto del TPS establece claramente que una designación de TPS permanecerá vigente hasta el vencimiento de su "prórroga anterior más reciente". Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció una fecha de terminación mucho más cercana para unos 300.000 beneficiarios venezolanos del TPS: abril de 2025”.

Una vez más, añadió, evitamos la moderación —ignorando la necesidad de urgencia o cualquier otra limitación prudente en el ejercicio de nuestra discreción— y, sin palabras, “anulamos las decisiones meditadas de nuestros colegas. Una vez más, usamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad para opinar) para permitir que esta Administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”.

PUBLICIDAD

“Considero la decisión de hoy como otro grave abuso de nuestra lista de casos de emergencia. Este Tribunal debería haber mantenido la mano en alto. Al optar por sumarse a la contienda, el Tribunal claramente juzga erróneamente el daño irreparable y los factores de equilibrio de equidad al privilegiar la simple afirmación de un poder ejecutivo sin restricciones sobre las súplicas de innumerables familias por la estabilidad que nuestro Gobierno les ha prometido”, precisó.